Die mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene deutsche Adelige Diane Herzogin von Württemberg sucht nach einer neuen standesgemäßen Bleibe auf der Insel. Der Grund dafür ist, dass ihr Aufenthalt im Schloss Altshausen (Baden-Württemberg) offenbar nicht mehr gesichert ist, wie die 84-Jährige der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in Palma verriet. Sie interessiert sich für ein Land- oder Stadtanwesen in ruhiger Lage, wo sie ein Atelier für ihr künstlerisches Wirken einrichten will.

Die in Brasilien geborene Diane Herzogin von Württemberg ist die Witwe von Carl Herzog von Württemberg, dem ehemaligen Chef des Hauses Württemberg. Dieser starb im Jahr 2022. Die Blaublüterin französischer Herkunft hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder auf Mallorca aufgehalten und hier mehrere Häuser bewohnt, darunter eine Villa namens Zherezade in Calvià, das Anwesen La Perla zwischen Andratx und dem dortigen Hafen und das Gemäuer Flor de Lis bei Establiments. Das Schloss Altshausen nördlich vom Bodensee, welches die Herzogin seit dem Jahr 1960 bewohnt, ging nach dem Tod ihres Gatten an den 30-jährigen Enkel Friedrich über. Dieser sei dagegen, dass sie weiter in dem Gemäuer wohnt, klagte die Adelige gegenüber "Ultima Hora". Jetzt gehe die Sache in Deutschland vor Gericht. Diane Herzogin von Württemberg kann auf einen Stammbaum zurückblicken, der blaublütiger kaum sein kann: Zu ihren Vorfahren zählen Robert d'Orléans, der Herzog von Chartres (1840 bis 1910), Johann Wenzel Graf von Dobržensky und Dobrženicz, Isabella von Brasilien (1846 bis 1921) und Jean d'Orléans, Herzog von Guise (1874-1940). Diane Herzogin von Württemberg ist Malerin und Bildhauerin.