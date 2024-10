Am vergangenen Samstagabend haben zahlreiche deutschsprachige Besucher und Residenten in Port Adriano auf Mallorca bei der Animal Charity White Party der Schweizer Residentin Simona "Luxxus" Sigmund gefeiert. Die Veranstaltung fand zu Gunsten der Tierschutzorganisation SOS Animal statt. Am Ende des Abends stand das Ergebnis einer Spende von Sigmund an SOS Animal in Höhe von 24.226 Euro.

Die Party fand im Restaurant Coast by East im Hafen Port Adriano im Ortsteil El Toro von Calvià statt. Zum Essen gab es ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus einer Gemüsevorspeise, zwei Wok-Gerichten sowie gebackenen Desserts. Highlight des Abends war ein umfangreiches Showprogramm, aus dem der Sänger und Trompeter Bruce Kapusta sowie ein Auftritt der Sängerin der Band Báccara, Mayte Mateos, hervorstach. Danach heizte den Gästen noch eine Feuershow ein. Diese waren überwiegend dem Dresscode entsprechend von Kopf bis Fuß weiß gekleidet. Mayte Mateos von der Disco-Band Báccara gab zwei ihrer populärsten Songs zum Besten. Unter den prominenten Gästen neben Mateos waren auch die Moderatorin Jana Azizi und ihr Freund und Triathlet Johann Ackermann. Das Paar sagte: "Wir wurden von Simona eingeladen. Der Tierschutz liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns, diesen Zweck zu unterstützen! Die Party ist toll und die Leute sind nett." Ackermann bewertete es in Hinsicht auf die Veranstalterin positiv, dass wenn man Geld hat, es "für die richtigen Dinge" einsetze. Anwesend war auch der deutsche Opernsänger René Kollo. Dem Residenten, der nach eigener Aussage seit 40 Jahren "gerne" auf Mallorca lebt, gefiel die "sehr gute" Feier und die "sehr nette" Gesellschaft. René Kollo war wegen des Auftritts seiner Tochter Natalie bei der Party von Simona Luxxus (r.) zu Gast. Begleitet wurden die erwähnten musikalischen Darbietungen davor und danach unter anderem von einer Modenschau, einem Auftritt von David Vilches, der beim Singen ein Bild malte, sowie einem Saxophonisten. Darüber hinaus gab es eine Tombola mit 77 hochwertigen Preisen wie beispielsweise einem Yacht-Charter-Gutschein in Höhe von 1000 Euro oder Hotel- und Restaurantgutscheine. Außerdem wurde ein Bild vom Stier des Künstlers Frank Krüger versteigert. Das gesammelte Geld geht an die Organisation SOS Animal. Zwei Vertreterinnen des Tierschutzvereins, die Gründerin Maxi Lange sowie dessen Hundeverantwortliche Anke Schürmann, nahmen zum Ende des Abends hin den Spendenscheck von Sigmund entgegen. Der Verein existiert seit 1995 und arbeitet mit der Gemeinde Calvià bei der Betreuung und Vermittlung von Hunden und Katzen in der örtlichen Tierauffangstation zusammen. Befragt nach ihrer Motivation, Tieren zu helfen, sagte Sigmund: "Ich bin als Baby mit einem Cocker-Spaniel aufgewachsen. Später als Kind folgte dann ein Pudel. Ich wurde immer von Hunden begleitet und habe auch immer Hunde gerettet." Nun hat die Unternehmerin keine Verwandten mehr, woraufhin die Residentin ein Testament verfasste, das SOS Animal ihr Erbe verspricht. Mit ihrem Projekt "Luxxus hilft!" will Sigmund schon vor ihrem Tod Gutes tun.