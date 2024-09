An der Playa de Palma in der Nähe von Can Pastilla ist eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht worden: Ein Nest der bedrohten Meeresschildkröte Caretta Caretta! Das balearische Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei bestätigte, dass ein aufmerksamer Passant am frühen Sonntagmorgen die Behörden alarmierte. Sofort eilten Experten des Konsortiums zur Rettung der Fauna der Balearen (COFIB) zum Fundort, um die Eier sowie bereits geschlüpfte Jungtiere zu sichern.

Nach Angaben des COFIB wurde das Nest bestätigt und umgehend das übliche Protokoll für solche Fälle aktiviert. Vergleichbare Funde waren in der jüngeren Vergangenheit bereits in anderen Teilen der Balearen gemacht worden, unter anderem an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni. An der Rettungsaktion beteiligten sich neben dem COFIB auch die Stadtverwaltung Palma, das Palma Aquarium, die örtliche Polizei sowie die Rettungsdienste.

Insgesamt konnten 109 Eier gesichert werden, von denen bereits 18 Meeresschildkröten geschlüpft sind. Sowohl die Eier als auch die frisch geschlüpften Tiere wurden in die Einrichtungen des COFIB gebracht, wo ihr Zustand überprüft wird. Anschließend sollen sie an das Institut IRFPA-LIMIA in Port d'Andratx übergeben werden, wo sie in der Abteilung Meeresfauna weiter betreut und überwacht werden.

Laut Miquel Puig, dem Leiter des COFIB, ist dieses Nest das erste, das in dieser Saison auf den Balearen dokumentiert wurde. Er geht davon aus, dass die Eiablage in der zweiten Julihälfte stattfand. Puig und andere Vertreter der zuständigen Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, ähnliche Funde umgehend zu melden, um die bedrohten Tiere zu schützen.

Art gilt als besonders gefährdet

Die Schildkröten werden jetzt in den nächsten 10 bis 12 Monaten in einer kontrollierten Umgebung aufgezogen. Dieses Programm, das in Zusammenarbeit mit anderen Regionen durchgeführt wird, erhöht die Überlebenschancen der Jungtiere nach ihrer Freilassung ins Meer erheblich.

Die Meeresschildkröte Caretta Caretta ist im spanischen Katalog der bedrohten Arten als gefährdet eingestuft. Normalerweise brütet sie im östlichen Mittelmeer, jedoch gibt es seit Beginn dieses Jahrhunderts auch Nistplätze im westlichen Mittelmeer. Experten vermuten, dass der Anstieg der Wassertemperaturen eine Rolle bei dieser Veränderung spielt.