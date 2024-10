Es sind die Schlagzeilen, die unter die Haut gehen: Der tragische Tod des Sonnenbank-Millionärs Phil G. (74) erschüttert nicht nur Köln, sondern die ganze Republik. Und die Schockwellen strahlen bis nach Mallorca aus!

Wie deutsche Medien bereits berichteten, wurde der als "Sonnenbank-König" bekannte Unternehmer am 9. Oktober leblos in seiner Villa im noblen Stadtteil Hahnwald aufgefunden – und die Umstände sind schockierend! Ein Angestellter entdeckte den toten Körper neben dem Tresor, die Polizei spricht von brutaler Gewalt: Tritte und Schläge gegen den Brustkorb führten zum Tod. Ein schreckliches Verbrechen, das jetzt die Ermittler auf den Plan ruft. Ist ein kaltblütiger Mord die grausame Wahrheit?

Doch der Albtraum geht weiter: Claudia K., die "Samba-Queen" und Mallorca-Freundin, und jahrelange Geliebte des Sonnenkönigs, sprach jetzt exklusiv mit MM und bricht ihr Schweigen. Sichtlich gezeichnet, direkt aus einem Kölner Krankenhaus, wo sie derzeit wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit behandelt wird, erzählt sie: „Meine Liebe ist kaputt, und ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr!“ Bittere Tränen der Trauer bei der einst so strahlenden Diva. Sie berichtet weiter: „Phil und ich wollten heiraten, sobald meine Scheidung durch ist. Jetzt ist alles vorbei!“

„Neid auf Phil war groß“ – Sambatänzerin erhebt schwere Vorwürfe

Claudia K. schildert den verheerenden Neid, der Phil G. wegen seines luxuriösen Lebensstils entgegenschlug. „Ferrari, drei Corvettes – die Leute waren einfach nur neidisch auf ihn!“, sagt sie verzweifelt. Doch äußert sie selbst einen Verdacht? „Das wäre zu gefährlich“, erklärt sie mit ernster Stimme. Die Polizei müsse nun die wahren Mörder finden – denn eins ist klar: Hier wurde ein reicher Mann das Opfer eines schrecklichen Verbrechens!

Die Samba-Queen ist schwer gezeichnet: Seit Jahren kämpft sie mit gesundheitlichen Problemen, jetzt bricht alles über sie herein. „Ich bin fertig, kann nicht essen, nicht schlafen. Ich brauche keinen Millionär, um glücklich zu sein“, so Claudia. Die Brasilianerin will jetzt Abstand gewinnen, sich auf ihre Gesundheit konzentrieren – doch die Schatten der Vergangenheit lassen sie nicht los.

Luxus und Leid: Das Doppelleben des Phil G.

Phil G., ein Mann, der alles hatte – und am Ende doch alles verlor? Einst Mathe-Lehrer, später gefeierter Sonnenbank-König: Mit über 50 Sonnenstudios baute er sich ein Millionenimperium auf. Luxus pur, sagen die, die ihn kannten – Rolex, Hummer, Luxus-Urlaube in Miami und Ibiza. Doch hinter der Fassade des Glamours scheinen dunkle Wolken aufzuziehen. Gerüchte um finanzielle Probleme machen die Runde, vor allem in der Corona-Zeit soll es nicht gut gelaufen sein. Hat ihn das in den Abgrund gerissen?

Eines ist sicher: Der Tod des „California Sun“-Gründers wirft viele Fragen auf, und die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Wer hat den Sonnenkönig getötet – und warum? Die Spurensuche geht weiter, und Claudia K. bleibt zurück, erschüttert und allein.