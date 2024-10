Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgte am vergangenen Sonntag auf dem Gelände der Tierschutzorganisation SOS Animal in Calvià für Aufsehen. Der Kater "Ash", einer der Schützlinge der Einrichtung auf Mallorca, brachte das Team in große Sorge. Aus noch ungeklärten Gründen hatte sich die Katze in das Gehege des Hundes "Leo" verirrt – ein gefährliches Missgeschick. In Panik floh "Ash" daraufhin auf eine benachbarte Kiefer, wo er sich hoch oben in der Baumkrone versteckte, berichtete die Leiterin des Vereins, Anke Schürmann.

Ein Feuerwehrmann in dem Gehege des Hundes "Leo" in Aktion. (Foto: privat) Schürmann sagte diesbezüglich: "Von alleine kommen die Katzen dort natürlich nie wieder herunter, da sie ja jetzt die Gefahr so richtig wahrnehmen." Sogleich verständigte die SOS-Animal-Chefin die spanische Feuerwehr , die wenig später vor Ort eintraf. "Die Bomberos haben bei unserem Anruf wirklich sofort reagiert und sich schnellstmöglich auf den Weg gemacht. Ohne diesen Einsatz wäre der Kater definitiv verloren gewesen und darüber sind wir natürlich unglaublich glücklich", so die Deutsche. Die Bomberos waren wenige Minuten nach dem Anruf von SOS Animal auf dem Terrain des Tierschutz-Vereins. (Foto: privat) Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehr konnte "Ash" unversehrt gerettet werden. Bereits am nächsten Tag war der Kater wieder an seinem gewohnten Platz im Büro des Tierschutzvereins zu finden – ganz so, als wäre nichts passiert. Schürmann fand abschließend nur lobende Worte für die Feuerwehrleute: "Wir können uns bei diesen tollen Männern gar nicht genug bedanken. Hier zeigt sich, dass auch das Leben eines Tieres einen hohen Stellenwert hat."