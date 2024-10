Schlagersänger Mickie Krause hat auf Mallorca zusammen mit seiner Frau Ute seinen 25. Hochzeitstag gefeiert. Gegenüber MM verriet der "Schatzi, schenk mir ein Foto"-Interpret: "Die Feier war der absolute Hammer in einer tollen Insel-Location! Es kamen 150 Gäste und als Special Guest trat die Band Fury in the Slaughterhouse auf." Der Bild-Zeitung sagte er zudem: "Es war nicht die Party des Jahres – es war die Party des Jahrhunderts! Ute wollte eine Party, auf der sie jeden Gast persönlich kennt. Wir hatten wirklich großen Spaß und die Stimmung war phänomenal."

Die Party mitsamt dem großen Festessen wurde am Montagabend in der noblen Event-Location Tabana an der Playa de Palma veranstaltet. Auf der Speisekarte standen unter anderem bei den Vorspeisen eine Sushi-Selektion des Chefkochs, Hühnchen-Spieße mit Erdnusssauce oder ein grüner Salat. Als Hauptspeise konnten die Gäste zwischen Rinderfilet mit Pommes und gegrilltem Gemüse, Teriyaki Lachs mit Couscous oder Käseravioli mit Trüffeln wählen.

Dazu gab es wahlweise einen mallorquinischen Rotwein, den Ànima Negra, den Rosewein Bicicletas y Peces oder einen Weißwein Mar de Fresas. Außer den Musik-Einlagen soll es auch wunderbare Reden gegeben haben. Mickie Krause selbst "habe an diesem Abend so viel vor Glück und Rührung geweint wie davor in 25 Jahren nicht".

Der Schlagersänger bei einem Auftritt bei der Olé-Party in Mönchengladbach im vergangenen Sommer. (Foto: @uepress)

MM gegenüber führte die Partylegende weiter aus: "Am Dienstagmorgen, nach der Feier, waren wir im Deutschen Eck frühshoppen". Der 54-jährige Entertainer, der als Zugpferd des Megaparks an der Playa de Palma gilt, lernte seine Ehefrau vor über 30 Jahren kennen. In einem Interview sagte Krause vor kurzem: "Eine Ehe muss mit den Jahren immer besser werden und das ist bei uns der Fall. Wir arbeiten immer daran, die perfekte Ehe zu führen." Der Schlagersänger wohnt mit seiner Familie in Wettringen, einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, verbringt aber auch viel Zeit auf Mallorca.