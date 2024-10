Wieder einmal haben heftige Unwetter auf Mallorca für Chaos gesorgt. In der Nacht auf Montag regnete es stellenweise so stark, dass es zu zahlreichen Überflutungen kam, Straßen gesperrt werden mussten und Flüge verspätet waren. Vor allem in Campos, Manacor und Porto Cristo kamen erhebliche Regenmassen nieder.

Das Unwetter hat am Montagmorgen auch den deutschen TV-Star Elton im Insel-Urlaub getroffen. Stundenlang irrte er mit seinen Freunden durch Mallorcas Landschaft – mitten in der verregneten Nacht. Weil zahlreiche Straßen wegen Überflutungen gesperrt waren, musste die Gruppe sich kilometerweit zu Fuß durchschlagen. Elton meldete sich persönlich bei seinen Instagram-Followern und erzählte von seinem Unglück. Wie der deutsche Promi, der in den frühen 2000ern als Praktikant von Stefan Raab in der Sendung "TV Total" bekannt geworden war, erzählt, trug sich das Malheur folgendermaßen zu: Elton und seine "Jungs" waren zum Closing an der Playa de Palma gewesen. Im Bierkönig hatten sie gefeiert und dann gen Morgen den Rückweg nach Campos zu ihrer "Urlaubsfinca" angetreten. Vom Ballermann aus nahm sich die Gruppe ein Taxi, doch der Fahrer konnte sie nicht bis zu ihrem Feriendomizil bringen. Denn wegen der heftigen Unwetter waren zahlreiche Straßen gesperrt und nicht passierbar. Der Taxifahrer setzte Elton und seine Freunde an einer Tankstelle bei Campos ab. Sie waren nun sich selbst überlassen, während es weiter stark regnete. "Es ist jetzt 3 Uhr nachts, es ist schweinekalt, wir sind alle in T-Shirts und kurzen Hosen", klagt der Entertainer und Moderator sein Leid. Auf dem Video bei Instagram sieht man ihn und seine Freunde auf dem Gelände der Tankstelle sitzen und warten. "Der Tankwart hat abgeschlossen und lässt uns nicht rein." Ob jemand unter seinen Followern gerade auf Mallorca zusehe und sie abholen könne, fragte der deutsche Entertainer auch in die Kamera. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elton TV (@elton_tv) Schlussendlich machten sich Elton und seine Freunde zu Fuß auf den Weg zu ihrer Ferienfinca anstatt weiter auf ein Taxi zu warten. Als der Regen aufhörte, liefen sie los und marschierten an dunklen Landstraßen entlang mehrere Kilometer zu ihrer Unterkunft. Dort angekommen, meldete sich Elton noch einmal zu Wort: "Sind übrigens durchgefroren und nassen Fußes angekommen." Mehrfach hört und sieht man Elton heftig husten, bis er sagt: "Wenn das keine Lungenentzündung wird, dann weiß ich auch nicht."