Der bekannte Künstler und Galerist Marko Bernsteiner ist auf Mallorca verstorben. Der in Berlin geborene Fotograf hat den Kampf gegen eine Krebserkrankung verloren. Diese traurige Nachricht wurde über die sozialen Medien der Galerie Marnali verbreitet. Nach Angaben der Familie kämpfte Bernsteiner ein ganzes Jahr lang gegen den Krebs.

Vor seinem Einstieg in die Kunstbranche arbeitete Bernsteiner als Fotograf für Promis in Deutschland. Vor rund sieben Jahren zog er mit seiner Frau Natalie und den drei gemeinsamen Kindern nach Mallorca. Dort begann das Paar unter dem Namen Marnali (Kofferwort aus Marko und Natalie), Kunstwerke zu verkaufen, eröffnete wenig später den bis heute bestehenden "Pop-Art-Store" ganz in der Nähe der beliebten Flaniermeile Passeig des Born.

Dort wird vor allem bunte Pop Art angeboten, die durch leuchtende Farben und kreative Spray-Elemente besticht. Die Werke integrieren auch Namen von Luxusmarken, wodurch sie einen modernen und provokanten Stil entwickeln. Diese Kombination verleiht den Kunststücken eine besondere Dynamik und für viele Käufer und Sammler zeitgenössische Anziehungskraft. Viele der Bilder sind auf der Insel in Hotels, Geschäften oder Restaurants zu sehen. Auch zahlreiche deutsche Residenten besitzen Marnali-Werke.

In den sozialen Netzwerken brachten viele Freunde, Verwandte und Kunden ihre Trauer über Bernsteiners Ableben zum Ausdruck. Eine Trauerfeier ist für den 10. November angekündigt.