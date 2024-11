Die österreichische Rocksängerin Antonja muss ihre Konzerte auf Mallorca bis Ende des Jahres absagen. Grund für diesen Schritt sind ernste familiäre Probleme: Ihr Vater, Rudolf Stumptner, befindet sich nach einem Herzvorfall in akuter Lebensgefahr und benötigt intensive Betreuung, die Antonja nun selbst übernimmt.

Rudolf Stumptner, 70 Jahre alt, wurde Mitte Oktober wegen starker Schmerzen in der Brust, Bluthochdruck und Atemnot von einem Notarzt in eine Klinik in Antonjas Heimatstadt Linz gebracht. Dort musste er umgehend am Herzen operiert werden. Zum Zeitpunkt der Einlieferung ihres Vaters befand sich Antonja, die mit bürgerlichem Namen Sandra Stumptner heißt, auf der Baleareninsel Mallorca, wo sie seit Mai 2024 wöchentlich ihre „Generation Rock“-Open-Air-Konzertserie in der Rock-Bar Los Últimos Mohicanos in Algaida spielt. „Ich bin zusammengebrochen, es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagte die Musikerin erschüttert.

Die Konzerte von Antonja finden auf Mallorca in der Rockerkneipe Los Ultimos Mohicanos in Algaida statt. (Foto: Anja Schmidt)

„Mein Papa war Mitte Oktober noch bei meinem Konzert vor knapp 6000 Fans in Polen dabei. Es ging ihm gut. Ich hatte keine Möglichkeit, vor der Operation rechtzeitig mit einem Flieger bei ihm zu sein. Es war so schlimm für mich“, fügte sie hinzu.

Die Operation dauerte über sechs Stunden, in denen die Ärzte um das Leben ihres Vaters kämpften. Nach mehreren Tagen auf der Intensivstation wurde Rudolf Stumptner auf eine Pflegestation verlegt und konnte kürzlich das Krankenhaus verlassen. Trotz der Belastung entschied sich Antonja, nach Mallorca zurückzukehren, um am Donnerstag, den 24. Oktober, ihr geplantes Konzert in Algaida zu spielen.

„Mein Papa wollte das so, er ist so stolz auf mich, hat mich immer unterstützt und war dabei, wann auch immer Not am Mann war. Er wollte auch nicht, dass ich meine Fans im Stich lasse“, erklärte sie. „Der Abschied fiel mir sehr schwer. Ich hatte große Angst um ihn, aber ich wusste auch, dass er in Linz in den besten Händen war und sich das Klinikpersonal liebevoll um ihn kümmerte.“ Direkt nach dem Konzert reiste sie umgehend wieder nach Österreich zurück.

Nun hat Antonja beschlossen, die verbleibenden Konzerttermine auf Mallorca abzusagen, um sich vollständig der Pflege ihres Vaters zu widmen. Rudolf Stumptner lebt allein und benötigt derzeit eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die seine Tochter nun übernimmt.

„Ich liebe meinen Papa über alles“, betont Antonja. „Er war immer für mich da. Weil er niemanden sonst hat, werde ich ihn zu Hause gesund pflegen, bis er wieder eigenständig ist. Ich weiß, meine Fans werden diese Entscheidung verstehen, und die Konzerte werden nachgeholt.“