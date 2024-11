Der Tod des auf Mallorca geschätzten Künstlers und Galeristen "Mr. Marnali", mit bürgerlichem Namen Marko Bernsteiner, hat in der deutschsprachigen Insel-Community tiefe Spuren hinterlassen. Diese Verbundenheit war auch bei der bewegenden Trauerfeier am Sonntag in den Atelier-Räumen der "Marnalis" in Santa Ponça spürbar. Neben seiner Witwe Natalie Bernsteiner und den drei gemeinsamen Kindern erwiesen zahlreiche Prominente unter den rund hundert Trauergästen dem Verstorbenen die letzte Ehre.

"Der Boot"-Schauspieler Martin Semmelrogge, hier mit Ehefrau Regina Prause, hält ein Kunstwerk der "Marnalis" in den Händen. (Foto: Star Press) Unter den Trauergästen nahmen auch bekannte Persönlichkeiten wie Britt und Alex Jolig, Schauspieler Martin Semmelrogge sowie der GZSZ-Star Nadine Dehmel Abschied von "Mr. Marnali". Die aus "Big Brother" bekannte Promi-Reporterin Bea Peters war ebenfalls anwesend, begleitet von ihrem Lebensgefährten Norbert Lange und ihrem Mops Heinz. Promi-Reporterin Bea Lange war zusammen mit ihrem Lebensgefährten Norbert Lange und dem Mops Heinz bei der Trauerfeier zugegen. (Foto: Star Press) Neben den Freunden von "Mr. Marnali", die in mehreren, würdevollen, kurzen Reden vor Ort an den verstorbenen Künstler erinnerten, teilten auch viele Bekannte der "Marnalis" ergreifende Worte und Kurzvideos auf Social Media, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MarnaliArt ® (@marnaliart) Der in Berlin geborene Fotograf und Künstler verlor Ende Oktober 2024 mit nicht einmal 50 Jahren seinen Kampf gegen eine Krebserkrankung. Die traurige Nachricht wurde über die Social-Media-Kanäle der Galerie Marnali bekanntgegeben. "Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten"-Darstellerin Nadine Dehmel war es wichtig, bei der Trauerfeier dabei zu sein. (Foto: Star Press) Bevor Bernsteiner in die Kunstbranche wechselte, war er in Deutschland als Fotograf für Prominente tätig. Vor etwa sieben Jahren zog er mit seiner Frau Natalie und ihren drei Kindern nach Mallorca. Unter dem Namen "Marnali"– ein Kofferwort aus Marko und Natalie – begann das Paar dort, Kunstwerke zu verkaufen und eröffnete kurz darauf den bis heute erfolgreichen "Pop-Art-Store" nahe der beliebten Flaniermeile Passeig des Born. Auch Britt und Alex Jolig waren mit "Mr. Marnali" befreundet. (Foto: Star Press) Dort wird vor allem bunte Pop Art angeboten, die durch leuchtende Farben und kreative Spray-Elemente besticht. Die Werke integrieren auch Namen von Luxusmarken, wodurch sie einen modernen und provokanten Stil entwickeln. Diese Kombination verleiht den Kunststücken eine besondere Dynamik und für viele Käufer und Sammler zeitgenössische Anziehungskraft. Viele der Bilder sind auf der Insel in Hotels, Geschäften oder Restaurants zu sehen. Auch zahlreiche deutsche Residenten besitzen Marnali-Werke.