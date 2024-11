Auf Mallorca wie im restlichen Spanien läuft der Countdown zur Weihnachtslotterie 2024, bei der am 22. Dezember unglaubliche 2,7 Milliarden Euro ausgeschüttet werden – ein Rekordwert. Die Lotterie "El Gordo" (Der Dicke) ist weltweit einzigartig, denn statt eines riesigen Jackpots profitieren unzählige Gewinner. Der Hauptpreis: 4 Millionen Euro pro Serie. Insgesamt sind 193 Millionen Lose im Umlauf, acht Millionen mehr als im Vorjahr.

Die Weihnachtslotterie, die seit 1812 existiert, ist ein fester Bestandteil der spanischen Feiertagstradition. Ihren besonderen Charme verdankt sie dem feierlichen Ritual: Die Gewinnzahlen werden live im Madrider Teatro Real von Kindern eines Internats und einstigen Waisenhauses gesungen – ein Moment, der das Land jedes Jahr in Atem hält. Auf Mallorca wie in anderen Regionen des Landes kann man Lose oder Losanteile ("Decimos") in Lottoannahmestellen kaufen. Aber auch Bars und Gaststätten verkaufen Teile ihrer Losnummer an Kunden.

Ebenso von Deutschland aus können Glücksritter mitmischen. Verschiedene Anbieter wie „Lottoland“, „Lottohelden“ oder „el-gordo.de“ ermöglichen den Online-Kauf von Anteilen, sogenannten „Décimos“, da ein ganzes Los mit rund 200 Euro recht teuer ist. Zehntellose sind ab 20 Euro erhältlich. Wichtiger Hinweis: Nur bei lizenzierten Plattformen ist die Teilnahme legal und sicher. Tipp: Wer sich für seine Lieblingszahl entscheidet, sollte früh dran sein – beliebte Kombinationen sind schnell vergriffen.

Die Verkaufszahlen laufen bereits auf Hochtouren. Jesús Huerta, Präsident der staatlichen Lotteriegesellschaft, zeigt sich optimistisch: „Der Umsatz ist stabil, vielleicht sogar leicht steigend.“ Kein Wunder, denn ein „Décimo“ gewinnt im Schnitt 1:6. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:100.000 für den Hauptpreis ist die Lotterie im Vergleich zu anderen Spielen äußerst attraktiv.

Die Ziehung selbst wird wie immer ein mediales Großereignis. Millionen Spanier verfolgen sie live, nicht selten in geselliger Runde. Ob in Madrid, München oder Málaga – für viele gehört der Traum vom großen Glück fest zu Weihnachten. Wer also noch mitmachen möchte, hat bis kurz vor der Ziehung Zeit. Aber Achtung: Nur wer rechtzeitig ein Los erwirbt, darf hoffen, in die Rufe der Kinder „cuatro millones de euros!“ einzustimmen.