Mallorca – Sehnsuchtsort vieler, doch auch hier ist das Liebesglück nicht immer garantiert. Diese Erfahrung haben jetzt auch die Auswanderer Deniz Gülpen und Sascha Winkels gemacht, die im Frühjahr 2022 mit großen Plänen auf die Baleareninsel gezogen waren. Neben der Eröffnung ihres Restaurants "Up Up" an der Playa de Palma wollten sie auch eine Videofirma aufbauen. Doch die Patchworkfamilie, zu der auch Deniz’ Tochter Kiana gehörte, musste trotz aller gemeinsamen Erlebnisse erkennen: Ein Happy End war ihnen nicht vergönnt.

Deniz Gülpen (r.) und Tochter Kiana (l.) gehen seit April 2024 alleine durchs Leben. (Foto: privat)

Deniz und Sascha haben sich getrennt! Seit April gehen die 53-jährige "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin und ihre Tochter Kiana nun eigene Wege. "Die Trennung war ein langer und schmerzlicher Prozess, und ich habe es mir damit wirklich nicht leicht gemacht. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Beziehung beendet habe", verrät Deniz im Gespräch mit dem Mallorca Magazin.

Gegensätze, die nicht zu überwinden waren

Um die Beziehung zu retten, versuchten die beiden vieles – sogar eine Paartherapie und eine Selbstfindungsreise auf dem Jakobsweg. Doch am Ende blieb die Erkenntnis: "Man sagt oft, Gegensätze ziehen sich an, aber das war bei uns nicht der Fall. Sascha und ich sind so unterschiedlich, dass es mir einfach nicht mehr gutgetan hat. Unsere Persönlichkeiten harmonieren nicht miteinander", so Deniz.

Während Sascha als eingefleischter Heavy-Metal-Fan seine Leidenschaft lebte, schien Deniz noch oft an ihrer Vergangenheit zu hängen – insbesondere an ihrem verstorbenen Ex-Mann René Gülpen, Kianas Vater, der 2015 an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb. Ob dies die Gründe für die Spannungen und Missverständnisse des Trios waren, bleibt offen.

"Die Trennung war richtig", betont Deniz. "Anstatt in einer unglücklichen Beziehung festzuhängen, sollte man sein eigenes Glück in die Hand nehmen – auch wenn es ein großer Schritt ist." Ein Streit oder gar Rosenkrieg fand zwischen Sascha und Deniz nicht statt.

Neustart für Mutter und Tochter

Beruflich schlagen Deniz und Kiana derzeit neue Wege ein. Während die 21-jährige Kiana, die bereits als Model auf Mallorca und in New York Erfolge feierte, ihre künstlerischen Talente weiterentwickelt und sich der Malerei sowie der Tätowierkunst widmet, befindet sich ihre Mutter in einer Übergangsphase. Deniz hofft, bald eine neue berufliche Aufgabe zu finden, sei es in der Gastronomie, wie einst im "Up Up", oder in ihrem erlernten Beruf als Modedesignerin.

"Ich freue mich über Job-Angebote", sagt Deniz und verweist darauf, dass Interessierte sie über Instagram oder Facebook kontaktieren können. Die beiden Frauen schauen nun optimistisch in die Zukunft und sind bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen – mit Kreativität, Tatkraft und der Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart.