Voller Erfolg für die Powerfrauen aus Peguera: Im September hatten zwölf Geschäftsfrauen einen solidarischen Kalender für das kommende Jahr kreiert, aus dessen Erlös Kinder aus bedürftigen Familien zu Weihnachten beschenkt werden sollten. Ein Großteil der Kalender ist bereits verkauft, dabei kam eine beachtliche Summe zusammen: 10.735 Euro konnten durch Verkauf und Spenden gesammelt werden.

Der Erlös ging an den Sozialhilfeverein SI Mallorca von Anja Dauber. Sie betreut Familien, die in Not geraten sind und sich oft nicht einmal Grundnahrungsmittel leisten können. Bei der Scheckübergabe in Llucmajor zeigte sich Dauber überwältigt: „Mit so viel Spenden hätte ich nicht gerechnet! Damit ist das Weihnachtsfest für die Familien, die ich betreue, gerettet”, so die auf Mallorca aufgewachsene Deutsche. Das Schönste für sie: „Ich kann Kinder aus dem Notaufnahmeheim mit in den alljährlichen Weihnachtszirkus nehmen. Das wird sie besonders freuen.”

Auch die Initiatorinnen des Charitykalenders ließen sich von den Emotionen anstecken: „Wir haben gern geholfen, es hat uns viel Freude gemacht, das Projekt zu realisieren. Unsere Priorität war es, Kinder vor Ort zu unterstützen”, so Claudia Kuhrau, Immobilienmaklerin aus Peguera. Und auch Erna Hepp vom „Vino y Más” animiert, bis zum Ende des Jahres weiter zu spenden: „Es sind noch Kalender da, die Spendensumme kann weiter aufgestockt werden”.

Exemplare liegen in vielen Restaurants in Peguera zum Kauf aus.