Während die RTL-Daily-Soap "Unter uns" mit ihren kleinen Dramen in Kölns bekanntester Serienstraße, der Schillerallee, stattfindet, genießt so mancher der Darsteller der Serie privat jedoch seine Auszeit zwischen den Drehs auf Mallorca. Seit 23 Jahren etwa schlüpft Claudelle Deckert in die Rolle der Eva Wagner in der Serie.

Claudelle Deckert und Gatte Peter Olsson genießen ihr zweites Zuhause auf der Insel. (Foto: @uepress)

Auf der Baleareninsel gönnt sie sich zusammen mit Ehemann Peter Olsson auf ihrer Finca wohlverdiente Ruhepausen. In einem MM-Interview sagte die 50-jährige Leinwanddarstellerin: "Man spürt hier diese stimulierende Energie des Meeres sowie die beruhigende der Berge. In dieser Kombination ist das toll, und wir haben uns immer mehr in diese Insel verliebt." Ihr Heim teilen sie sich mit ihren drei Hunden, einem Riesenschnauzer, einem Pudel-Schnauzer-Mischling und einem vier Monate alten Vierbeiner aus der Tierrettung Mallorcas, sowie zwei afrikanischen Graupapageien, Banxy und Ruby.

Tabea Heynig mit der November-Ausgabe des Playboy am Strand von Portixol. (@uepress)

Auch Tabea Heynig, die bei "Unter Uns" in der Rolle der facettenreiche Britta zu sehen ist, hat sich in das Mittelmeer-Eiland verliebt. Die 54-jährige Künstlerin, die es im Oktober auf den Titel des Playboy schaffte, besuchte Mallorca zum ersten Mal 1988; da war sie endlich 18 und mit ihrer besten Freundin im Bus unterwegs nach Süden. MM sagte sie: "Vom Festland setzten wir auf die Insel über und blieben eine Zeit lang in Cala d’Or." Erst knapp 30 Jahre später kehrte sie wieder nach Mallorca zurück, seitdem ist sie regelmäßig hier zu Gast. "Die Insel hat eine ganz andere Attraktivität als zum Beispiel Ibiza. Alle wollen nach Mallorca", erklärt sie mit Begeisterung. "Ich liebe die Sonne, die Natur und das Meer. Wasser macht mich glücklich, wenn ich es sehe."

Auch Schauspielerin Isabel Vollmer (Monika in "Unter Uns") soll es immer Urlaub immer wieder auf die Balearen verschlagen haben. Besonders häufig war sie auf Formentera, wie sie in einem Interview mit dem Playboy verriet: "Das war früher eine Hippie-Insel. Bis heute fahre ich in fast jedem Urlaub dahin." Wie die Schauspielerin auf Instagram zeigt, kann sie sich aber genauso für die Schwesterinseln Mallorca und Ibiza begeistern.