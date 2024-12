Die Frage, was Jenny Steinkamp auf Mallorca plant, wird im Februar 2025 während einer besonderen "Alles was zählt"-Eventwoche beantwortet. Vom 18. bis 29. November wurden auf der sonnigen Baleareninsel intensive Szenen rund um die deutsche Hauptfigur Jenny Steinkamp, gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, gedreht. Diese neue dramatische Phase in Jennys Leben wird die Zuschauer fesseln. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, und die Folgen befinden sich in der Post-Produktion, wie der Sender RTL bekanntgab.

Mallorca als Kulisse für dramatische Wendungen Die atemberaubende Kulisse Mallorcas ist dabei mehr als nur ein Schauplatz für die Geschichte. Während Jenny mit ihrer Vergangenheit und ihren inneren Konflikten ringt, spielt auch ihre besondere Verbindung zu Ingo Zadek (André Dietz) eine zentrale Rolle. Dieser hat Jenny nach einem schweren Schicksalsschlag wieder zurück aufs Eis gebracht und eine außergewöhnliche Freundschaft zu ihr aufgebaut. Ob Ingo ebenfalls nach Mallorca reist, um Jenny in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, bleibt spannend. "Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, wird immer montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Die dramatischen Ereignisse auf Mallorca dürften besonders für die deutschen Zuschauer ein Highlight der kommenden Wochen werden.