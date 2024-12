Was machen deutsche TV-Auswanderer eigentlich im Winter auf Mallorca? An Reality-Shows teilnehmen. So haben es diese Insel-Sternchen getan: Gastronom Steff Jerkel aus Cala Rajada sowie Lisha und Lou Savage, die nicht nur über soziale Medien, sondern durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannt geworden sind. Die drei sind ab Mittwoch in der neuen Staffel von "Reality Backpackers" zu sehen, die in Kolumbien spielt.

Ab Mittwoch, 4. Dezember, werden wöchentlich zwei neue Folgen erscheinen, sie können kostenlos auf dem Portal Joyn gestreamt werden. "Acht Reality-Stars durchqueren in Zweier-Teams auf verschiedenen Routen den Dschungel Kolumbiens. Ausgesetzt an verschiedenen Orten treten sie gegeneinander an. Welches Team behauptet sich auf den Routen durch Kolumbien und sichert sich den Titel 'Backpackers Deluxe'?", kündigt der Sender in der Vorschau an.

"Ich habe mich richtig gehen lassen die letzte Zeit, ich bin richtig fett geworden", beichtete der bekannte deutsche Auswanderer Steff Jerkel vorab in einem Video bei Instagram. "Kein Sport gemacht, nur gefressen, und ich hoffe nicht, dass mir das zum Verhängnis wird." Vor der Teilnahme an der neuen Staffel von "Reality Backpackers" habe der Gastronom und ehemalige Betreiber des Sharky’s in Cala Rajada auf Mallorca trainiert. Er sei mit seiner Familie und dem Hund wandern gegangen, berichtet er.

Und so läuft "Reality Backpackers" Die Teilnehmer müssen einen hunderte von Kilometern entfernten Zielort in einem kolumbianischen Dorf erreichen. Auf dem Weg dorthin durch den Dschungel Kolumbiens gilt es, Checkpoints und Tagesziele zu erreichen. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das schnellste Paar erhält die meisten Punkte", erklärt der Sender in einer Pressemitteilung mit.

Auch teilte der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer in dem Video rührende Szenen des Abschieds. Seine Verlobte Peggy Jerofke und die gemeinsame Tochter nehmen sich in den Arm und sagen sich: "Wir werden dich vermissen!" Wer wissen möchte, wie sich Steff Jerkel und andere Mallorca-Deutsche im Dschungel Kolumbiens schlagen, kann die Folgen hier streamen.