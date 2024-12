Die lange Jahre auf Mallorca wohnhafte Schwester des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf, Birgitta, ist tot. Die adelige Residentin starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in "Frieden und Ruhe", wie das Königshaus des skandinavischen Landes offiziell mitteilte.

"Mit großer Trauer habe ich heute die Nachricht erhalten, dass meine Schwester, Prinzessin Birgitta, gestorben ist", schrieb Carl XVI. Gustaf auf Instagram. "Meine Schwester war eine farbenfrohe und geradlinige Person, die von mir und meiner Familie sehr vermisst werden wird. Zusammen mit meiner ganzen Familie spreche ich heute den Kindern und Enkeln von Prinzessin Birgitta mein Beileid aus. ”

Birgitta hatte sich in den 90er-Jahren auf Mallorca niedergelassen. Sie hielt sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, nahm aber immer mal wieder an Events teil. Des öfteren sah man sie im Mallorca Country Club in Santa Ponça.

Birgitta war das zweite von fünf Kindern des Kronprinzen Gustaf Adolf und seiner Frau Sibylle. Die Verstorbene hatte neben dem jetzigen König Carl Gustaf drei Schwestern, nämlich Margaretha, Desirée und Christina.