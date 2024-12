Es sind 22 Grad und die Sonne scheint über der Dachterrasse der Stadtmauer des Parc de la Mar in der Altstadt von Palma an diesem 19. November, als es um 9.55 Uhr heißt: "And Action! Figuración". Einige Darsteller der Serie "Alles was zählt" trinken an den Tischen ihren Café con Leche, wobei sie von spanischen Kellnern bedient werden. Danach stehen die Protagonisten auf und gehen in Richtung Kathedrale, wobei die Kameras auf sie gerichtet sind.

Einige der Schauplätze für die AWZ-Mallorca-Szenen befanden sich in der Nähe der Kathedrale der Heiligen Maria. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress) Rund 35 Leute, darunter Schauspieler, Komparsen, Statisten, Set-Aufnahmeleiter und Best Boys sind hier am Film-Set am ersten Drehtag in der Balearenhauptstadt. An den folgenden Tagen (bis 29. November) kamen bei aufwendigeren Szenen der Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag von RTL, etwa an der Steilküste bei Cala Pi, auch Stuntmen hinzu. In den Pausen der langen Drehtage wird die Crew kulinarisch von dem deutschen Catering-Service "Star's Dinner Express"-Express versorgt. In den Pausen wurde das Film-Team von einem Catering-Service mit leckerem Essen versorgt. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress) Sandra Fitowski, Co-Producerin bei AWZ, sagte: "Wir sind ein deutsch-spanisches Team: Unser ,deutsches Team', das wir aus Köln nach Mallorca mitgenommen haben besteht aus 15 Personen, dazu arbeiten wir hier mit spanischen Filmschaffenden einer spanischen Service-Produktionsfirma, der Sunnysideup Productions, zusammen. Die Mallorca-Szenen werden dann in der großen AWZ-Eventwoche Mitte Februar sehen sein." "...And Action! Figuración", hieß viele Male während der Dreharbeiten auf der Mittelmeerinsel. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress) Die Serie "Alles was zählt" läuft seit 2006 im Vorabendprogramm (Montag bis Freitag) um 19.05 auf RTL. Auf der Baleareninsel wurden intensive Szenen um die zentrale Figur Jenny Steinkamp gedreht, die von Kaja Schmidt-Tychsen gespielt wird. Die Dreharbeiten sind jetzt abgeschlossen und die Folgen in der Post-Produktion. Die kleinen, pittoresken Gassen der Altstadt von Palma verwandelten sich in eine Filmkulisse. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress) Im Mittelpunkt steht eine neue dramatische Phase in Jennys Leben. Die mallorquinische Kulisse ist jedoch nur Schauplatz: Während Jenny mit sich selbst, ihrer Vergangenheit und ihren inneren Dämonen ringt, könnte auch ihre besondere Verbindung zu Ingo Zadek (André Dietz) eine entscheidende Rolle spielen. Sandra Fitowski (l.) ist die Co-Producerin von AWZ und reiste mit einem 15-köpfigen Team aus Deutschland auf das spanische Eiland an. (Foto: Erensmann/@uepress) Ingo, der sie einst nach einem schweren Schicksalsschlag wieder zurück ins Gleis brachte, hat mit Jenny eine außergewöhnliche Freundschaft aufgebaut. Ob Ingo ebenfalls nach Mallorca reist, um Jenny in dieser schwierigen Phase wieder eine Stütze zu sein, bleibt offen.