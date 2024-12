Das mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Glamour-Paar Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones hält sich zurzeit nicht auf der kalten und verregneten Insel auf. Stattdessen jetten die A-Prominenten durch wärmere Gefilde.

Der 80-Jährige und seine 55-jährige Frau ließen sich deutschen Boulevardblättern zufolge am Donnerstag in der saudi-arabischen Stadt Jeddah blicken. Dort wird ein Filmfestival abgehalten. Zeta-Jones nutzte die Gelegenheit, in eine azurblaue Robe u schlüpfen, die alle Blicke auf sich zog. Dazu trug sie glitzernde High Heels, die sich Beobachtern zufolge um ihre Fußgelenke legten.

Über den roten Teppich des Filmfestivals liefen neben den Douglas´ weitere Schauspielstars wie Will Smith, Eva Longoria und Cynthia Erivo. Vin Diesel wurde bei der Veranstaltung mit dem Iconic Characters Award ausgezeichnet. Auch "Oppenheimer"-Schauspielerin Emily Blunt wurde einer Mitteilung des Veranstalters zufolge geehrt.

Zeta-Jones und Douglas hatten zuletzt etwas Schönes zu feiern. Das Hollywood-Paar zelebrierte am 18. November seinen 24. Hochzeitstag und teilte den besonderen Meilenstein mit seinen Instagram-Followern. Zeta-Jones wünschteihrem Mann einen "frohen Jahrestag" und schrieb: "Unsere Liebe ist wie ein Hole in One.... Man muss es sehen, um es zu glauben. Liebe dich."

Auf Mallorca leben die Schauspieler zeitweise in dem riesigen S'Estaca-Anwesen bei Valldemossa samt Traumblick auf das dunkelblaue Mittelmer. Auch von dort melden sich die Prominenten immer wieder mit Instagram-Posts.