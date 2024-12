Popmusiker Nico Santos (31), der in diesem Jahr zum ersten Mal Vater wurde, hat sich musikalisch in den vergangenen zwölf Monaten etwas zurückgehalten – was ihm aber nicht schwerfiel. "Es war ein sehr spannendes Jahr. Und ich habe über mich gelernt, dass die Balance zwischen Musik und Familie doch ganz gut klappt", sagte Santos ("Better") der Deutschen Presse-Agentur.

Im kommenden Jahr möchte er wieder mehr Musik herausbringen und öfter auftreten. "Weil sich beide Sachen so gut kombinieren lassen, das hat mich natürlich bestärkt." Der Sänger mit spanischen Wurzeln freut sich jetzt erst mal auf ein Weihnachtsfest mit der Familie auf Mallorca – mit einer ganz besonderen Tradition. "Es gibt keine Geschenke, bevor wir nicht alle "Oh Tannenbaum" gesungen haben." Mit Mallorca verbindet Santos jedoch noch viel mehr: Vor zwei Jahren hat der frühere Coach von "The Voice of Germany" seiner Freundin Aileen Anna hier das Ja-Wort gegeben. Konkret haben der Sänger und die Hanseatin, die sich zuvor bereits elf Jahre kannten, im Edel-Ressort "Cal Reiet" in Santanyí geheiratet. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Santos (@nicosantosofficial) Nico Santos, der mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink heißt, ist der Sohn des Schauspielers und Moderators Egon Wellenbrink. Letzterer war vor allem in den 1990er Jahren bekannt als der "Melitta-Mann". Damals stand er in über 130 Werbespots des Kaffee-Filter-Fabrikanten vor der Kamera. Heute ist Egon Wellenbrink, der seit drei Jahrzehnten auf der Insel wohnt, nur noch sehr selten als Werbe-Ikone in Print oder TV zu sehen. Familie Wellenbrink möchte auf Mallorca zusammen Weihnachten feiern. (Foto: privat) Gegenüber MM erinnerte sich Wellenbrink zurück: "Nico ist auf der Insel aufgewachsen und spricht perfekt Englisch, Spanisch und Katalanisch. Er wollte von klein auf nichts anderes machen als Musik". Tatsächlich würde Nico Santos auch von dieser Zeit zurückliegenden Zeit auf der Insel schwärmen, und sagen, dass es die schönste Kindheit gewesen, die man sich hätte vorstellen können. Heute steht Wellenbrinks Sohn Nico seinem Vater in puncto Berühmtheit mittlerweile in nichts nach.