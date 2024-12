Vom Schwarzwald in die Welt des Glamours und wieder zurück zu sich selbst – so könnte man die Lebensgeschichte von Gitta Saxx zusammenfassen. Sie wurde 1989 als "Playmate des Jahres" gefeiert, im Jahr 2000 zum „Playmate des Jahrhunderts” gekürt und lebt heute auf Mallorca ein Leben zwischen Musik, Fotografie und gesundem Genuss. 2025 wird sie ihren 60. Geburtstag feiern – ein Meilenstein, auf den sie mit Freude und Gelassenheit blickt.

Gitta Saxx wuchs in Schramberg in Baden-Württemberg auf, einer beschaulichen Kleinstadt, die sie in liebevoller Erinnerung hält. „Es war heimelig und eine schöne Zeit”, erzählt sie. Ohne Vater, aber unter der Fürsorge ihrer Mutter, einer Kindergärtnerin, erlebte sie eine glückliche Kindheit. „Mir wurde viel Vertrauen mitgegeben. Ich hatte ein angstfreies Leben, das viele Jugendliche heute leider nicht mehr erleben können. Das Wildeste, was wir gemacht haben, wahren Fahrten per Anhalter in Clubs nach Baden-Baden”, sagt sie lachend.

Schon immer der Traum vom Modeln

Von klein auf träumte Saxx davon, Model zu werden. Damals war sie eine ehrgeizige junge Frau, die Fotos, die ihre Mutter auf dem heimischen Sofa von ihr gemacht hatte, an Fotografen schickte, um sich zu bewerben. Doch zunächst erlernte sie einen bodenständigen Beruf: Sie wurde Optikerin und arbeitete in Stuttgart.

Das Schicksal nahm seinen Lauf bei einer Fotosession mit einer Freundin an der Isar in München. Ein Fotograf entdeckte Saxx und erkannte sofort ihr Potenzial. „Der Playboy sucht im Moment genau so jemanden wie dich”, sagte er zu ihr. Und tatsächlich: Kurze Zeit später flog sie für ein Shooting auf die Malediven.

Egal ob am Meer oder in den Gassen der Stadt: Gitta Saxx liebt Mallorca.

1989 wurde die damals 24-Jährige „Playmate des Jahres” und startete eine außergewöhnliche Karriere. Trotz ihrer für Models eher kleinen Körpergröße wurde sie von der Branche akzeptiert und gefeiert. „Für mich war es wunderbar, in diesem Segment so angenommen zu werden.” Es folgte eine 15-jährige Modelkarriere, die sie um die ganze Welt führte. Das Jahr 2000 markierte dann den Höhepunkt ihrer Laufbahn: Die Leser des „Playboy” wählten sie zum „Playmate des Jahrhunderts”. „Ich habe damit nicht gerechnet. Es kam völlig überraschend, aber ich war unheimlich stolz.” Von da an stand Gitta Saxx im Rampenlicht – als Werbegesicht für Kosmetikmarken, auf Titelbildern und bei internationalen Events.

Glamour hatte auch Schattenseiten

Doch das glamouröse Leben hatte auch Schattenseiten. Durch einen Mann, dem sie blind vertraute, verlor Gitta nahezu ihr gesamtes Vermögen. „Ich habe mein Leben komplett in die Hände dieses Menschen gelegt”, erzählt sie rückblickend. Der Mann nutzte ihr Vertrauen aus und manipulierte sie so, dass sie ihm über Jahre hinweg ihr gesamtes Einkommen übergab, bis sie selbst vor dem Nichts stand. Diese Zeit war ein schmerzhafter Wendepunkt. „Die Wohnungslosigkeit war mein Wake-up-Call”, sagt sie. Sie zog einen Schlussstrich, begann ihr Leben neu aufzubauen und gewann ihre Eigenständigkeit zurück.

2011 wagte sie sich in eine neue Rolle: Sie nahm an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” teil. Der Aufenthalt im Dschungelcamp war für sie mehr als ein finanzieller Anreiz. „Natürlich habe ich das wegen der Gage gemacht”, sagt sie ehrlich, „aber es war auch ein großes Abenteuer.”

Heute lebt Gitta Saxx zwischen Berlin und Mallorca. „Ich würde gerne bald ganz auf der Insel leben”, sagt sie. Mallorca bietet ihr Inspiration und die Möglichkeit, ihre Leidenschaften auszuleben. Als DJane begeistert sie ihre Zielgruppe mit „coolen Beats” im Old-School-House-Stil: bekannte Titel von früher, neu interpretiert. „Eine eigene Eventreihe auf Mallorca wäre ein Traum”, schwärmt sie.

Neben der Musik widmet sie sich auch der Fotografie – eine Leidenschaft, die ihre Mutter ihr mitgab. „Schon meine Mama hatte ein Faible fürs Fotografieren, und das habe ich geerbt.”

Gitta Saxx fühlt sich kurz vor ihrem 60. Geburtstag pudelwohl.

Mit fast 60 Jahren ist Gitta Saxx nicht nur äußerlich in Bestform, sondern auch innerlich im Einklang mit sich selbst. Sie beschäftigt sich intensiv mit Pflege, Ernährung und Longevity, der Wissenschaft von einem langen und gesunden Leben. „Ich freue mich, 60 zu werden. Natürlich bin ich in einer Branche, in der es um ewige Jugend geht, aber ich fühle mich wohl.” Diese Erkenntnisse teilt sie mit anderen: Gitta hat ein Kochbuch veröffentlicht und ihre eigene Pflegelinie entwickelt. Dennoch bleibt sie bodenständig: „Das Wichtigste sind Gesundheit und Zufriedenheit. Glück sollte von nichts anderem abhängen.”

Für Gitta Saxx ist das Leben auch mit 60 noch voller Möglichkeiten. Sie möchte auf Mallorca nicht nur leben, sondern auch kreative Projekte vorantreiben. Die Insel, die ihr längst zur Heimat geworden ist, bietet dafür den perfekten Hintergrund. Ob bei Sonnenuntergängen am Strand, hinter dem DJ-Pult oder beim Fotografieren malerischer Landschaften – Gitta Saxx zeigt, wie man auch in einem bewegten Leben immer wieder neue Kapitel aufschlägt.