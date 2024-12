Mallorca – das Sehnsuchtsziel vieler Deutscher – ist weit mehr als nur Sonne, Strand und Sangria. Beim Blick auf die Unterschiede zwischen Spanien und Deutschland fällt auf, dass das Land der Iberischen Halbinsel mittlerweile in vielen Bereichen Erstaunliches leistet. Von pünktlichen Zügen bis hin zur Digitalisierung im Gesundheitswesen: Spanien zeigt an vielen Stellen, wie es besser geht! In diesem Artikel vergleichen wir zehn Dinge, die in Spanien einfach besser funktionieren als in Deutschland – und erklären, warum der Drang nach Mallorca für viele mehr als nur ein Urlaubstraum ist.

1. Pünktliche Züge

Spanien beeindruckt mit einem der weltweit längsten effizientesten Hochgeschwindigkeitsbahnnetze. Mit 95 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr setzen die Züge Maßstäbe, die auch Reisende schätzen: Laut Eurobarometer-Umfrage sind 77 Prozent der Fahrgäste zufrieden, während der europäische Durchschnitt bei nur 59 Prozent liegt. Auch in Sachen Komfort, Sauberkeit und Kundenservice überzeugen die spanischen Züge. Fahrgäste können bei Verspätungen von 15 Minuten bereits Teilerstattungen beantragen – ein Service, der bei der Deutschen Bahn erst ab einer Stunde greift. Ein weiterer Vorteil: Der Wettbewerb zwischen Anbietern wie der staatlichen Renfe, dem privaten Iryo und dem französischen Ouigo hat das Angebot für Reisende noch attraktiver gemacht. Dieser Mix aus Effizienz, Auswahl und Service sorgt dafür, dass Zugreisen in Spanien zu einem stressfreien Erlebnis werden – besonders im Vergleich zu Deutschlands lediglich 60 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr.

Ein spanischer Hochgeschwindigkeitszug vom Typ AVE.

2. Flüge und Flughäfen

Spanische Flughäfen punkten nicht nur mit kurzen Wartezeiten – an Sicherheitskontrollen wartet man selten länger als zehn Minuten –, sondern auch mit pünktlichen Fluggesellschaften. Iberia und Iberia Express führen die europäischen Rankings mit beeindruckenden 85 Prozent On-Time-Arrival-Rate an, während der Billigflieger Vueling Platz sechs erreicht. Chaos mit langen Warteschlangen an Flughäfen, wie es in Köln/Bonn, Hamburg oder Frankfurt oft vorkommt, ist in Spanien fast unbekannt. Diese Effizienz zieht jährlich Millionen von Reisenden an und trägt zur entspannten Urlaubsatmosphäre bei.

Der Flughafen Madrid-Barajas.

3. Digitalisierung des Gesundheitswesens

Spanien gehört dank seiner weitreichenden Digitalisierung im Gesundheitswesen zur europäischen Spitze. Bereits seit den 2000er Jahren werden Patientenakten, E-Rezepte und Terminvereinbarungen digital verwaltet. Patientenportale erleichtern den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen und machen das Gesundheitssystem effizienter. Während Deutschland vielerorts noch auf Papierakten setzt, ist Spanien längst Vorreiter in Sachen E-Government und Digital Health, was Patienten und Ärzten gleichermaßen zugutekommt. Und: Wem die staatlichen Gesundheitswesen nicht gefällt, der kann sich in Spanien schon ab rund 40 Euro im Monat privat versichern.

4. Bargeldloses Leben

In Spanien sind Kartenzahlungen flächendeckend möglich – selbst kleine Beträge lassen sich problemlos mit Visa oder Mastercard begleichen. In Deutschland hingegen werden Kreditkarten vielerorts noch immer nicht akzeptiert, was Touristen oft überrascht. Die Modernität Spaniens zeigt sich hier deutlich, während Deutschland in diesem Bereich Nachholbedarf hat. Ob beim Einkaufen, im Restaurant oder im Taxi: Bargeldloses Bezahlen ist in Spanien längst Alltag.

Kartenzahlung gehört in Spanien längst zum Alltag.

5. Straßen und Autobahnen

Spanien glänzt mit einer beeindruckenden Straßenqualität, die im globalen Vergleich einen Indexwert von 5,7 erreicht – höher als Deutschland mit 5,3. Viele Autobahnen sind in exzellentem Zustand, und auch wenn einige Strecken gebührenpflichtig sind, schätzen Autofahrer die gut ausgebauten und gepflegten Straßen. Die Infrastruktur trägt dazu bei, das Reisen im Land schnell und sicher zu gestalten.

6. Wirtschaft

Während die deutsche Wirtschaft zuletzt schwächelte, glänzt Spanien mit starkem Wachstum. Für 2024 prognostiziert der Internationale Währungsfonds ein Plus von 2,9 Prozent – mehr als in jeder anderen großen Volkswirtschaft der Eurozone. Auch international wird Spaniens Wirtschaft hoch geschätzt: Der renommierte "Economist" kürte sie zur besten Wirtschaft der Welt.

7. Reisepass

Der spanische Reisepass gehört zu den stärksten der Welt: Mit ihm können 179 Länder visafrei bereist werden, was Spanien im Global Passport Index den zweiten Platz einbringt. Der deutsche Reisepass liegt mit 178 visafreien Ländern knapp dahinter. Auch wenn der Unterschied gering ist, macht dies den spanischen Pass zu einem begehrten Dokument für Weltenbummler.

Der spanische Reisepass ist der zweitbeste der Welt.

8. Wetter

Kaum ein Punkt ist offensichtlicher: Spanien punktet mit durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr, während Deutschland oft mit Regen und grauem Himmel zu kämpfen hat. Von den milden Wintern in Andalusien bis hin zu den warmen Sommern auf den Balearen bietet Spanien das perfekte Klima für Sonnenliebhaber. Dieses Wetter sorgt nicht nur für eine bessere Lebensqualität, sondern lockt auch Jahr für Jahr Millionen von Touristen an.

9. Kulinarik

Ob Tapas in gemütlichen Bars oder Fine Dining in einem der 291 Michelin-prämierten Restaurants: Spanien ist ein Paradies für Feinschmecker. Mit 356 Michelin-Sternen (Stand 2025) übertrifft es Deutschland, das auf 340 kommt. Von frischen Meeresfrüchten in Galicien bis zu innovativen Kreationen in den Metropolen – die spanische Küche vereint Tradition und Moderne und ist weltweit geschätzt.

10. Freundlichkeit

Spanier gelten als eines der freundlichsten Völker der Welt. Offenheit und Herzlichkeit sind fest in der Kultur verankert, was auch Touristen sofort spüren. Laut einer Studie des Ferienportals Holidu landet Spanien auf Platz eins der gastfreundlichsten Länder, während Deutschland nur Platz neun belegt. Diese Herzlichkeit macht das Land nicht nur für Urlauber, sondern auch für Auswanderer besonders attraktiv.