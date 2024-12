Was tun, wenn die Uhr zum Glockenschlag schweigt? In Sóller, der malerischen Gemeinde im Westen auf Mallorca, lautet die Antwort in diesem Jahr: improvisieren. Pünktlich zu Silvester bleibt die historische Rathausuhr von 1885 stumm – doch die Feiernden auf der Plaza sollen trotzdem nicht ohne die 12 traditionellen Glockenschläge ins neue Jahr rutschen.

Auf den Balearen wie im restlichen Spanien gehört es zur Tradition, bei jedem der 12 Mitternachtsschläge eine Traube zu essen. Die Trauben symbolisieren Glück für die kommenden zwölf Monate. Doch ohne die akustischen Takte wird das Timing schwer – weswegen Bürgermeister Miquel Nadal kurzerhand Technik und Kreativität ins Spiel bringt: Die Glockenschläge kommen diesmal aus den Lautsprechern der Partyband. „Wir hatten gehofft, die Uhr pünktlich zum 31. Dezember wieder zum Laufen zu bringen, aber es ließ sich nicht rechtzeitig umsetzen“, erklärte Nadal. Immerhin sind für 2025 umfassende Reparaturen in Höhe von 35.000 Euro geplant, doch bis dahin muss improvisiert werden. Bereits im vergangenen Jahr schlug die Uhr nicht, und auch 2024 bleibt sie defekt. „Das Wichtigste ist, dass die Tradition erhalten bleibt, auch wenn die Schläge aus der Box kommen“, so Nadal. Die Feiernden in Sóller nehmen es mit Gelassenheit. „Trauben zu essen funktioniert auch ohne echte Glocken“, sagt ein Anwohner lachend. Schließlich gehe es mehr um den symbolischen Akt – und die gemeinsame Freude auf dem Marktplatz. Sóller ist mit seinem Lautsprecher-Plan in guter Gesellschaft. Im Jahr 2012 hatte der Bürgermeister von Costitx, Toni Salas, ein ähnliches Problem: Die Rathausuhr blieb wenige Stunden vor Mitternacht stehen. Mit einer alten Trommel und einem Radio rettete er die Feier. Das Video der improvisierten Mitternachtsschläge ist bis heute auf YouTube zu sehen und sorgt für Schmunzeln.

„Wir haben das damals aus dem Bauch heraus gemacht“, erinnert sich Salas. „Es hat Spaß gemacht, aber es ist nichts, was man jedes Jahr wiederholen möchte.“ Dennoch bleibt die Geschichte ein beliebter Gesprächsstoff auf der Insel – und ein Beispiel dafür, wie mit Humor und Teamgeist jedes Silvester gerettet werden kann. Auch in Sóller beweist die Gemeinde, dass es nicht immer eine funktionierende Uhr braucht, um ins neue Jahr zu feiern. Der Bürgermeister versichert, dass die Feier mit Musik, Tanz und Feuerwerk unvergesslich wird. Und am Ende zählt für die Einwohner doch nur eines: dass die Trauben Glück bringen – ob sie zu echten Glockenschlägen, Trommeln oder Lautsprecherklängen gegessen werden.