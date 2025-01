Der auf Mallorca wohnhafte Ex-Sky Moderator Jörg Dahlmann (65) steht offenbar als Ersatzkandidat für das Dschungelcamp fest und fliegt mit nach Australien. Das will die "Bild"-Zeitung in Erfahrung gebracht haben und berichtete zudem auf ihrer Online-Seite, dass die zweite Ersatzkandidatin Reality-Star Eva Benetatou (32) ist. Die beiden Promis sitzen also auf der Ersatzbank, falls einer der offiziellen 13 Kandidaten im australischen Busch plötzlich ausfallen sollte. Bis zuletzt hatte der TV-Sender RTL ein Geheimnis daraus gemacht, wer die "Reservisten" sind.

Sie sind ohne Frage beim Dschungelcamp dabei: Jan Köppen und Sonja Zietlow! (Foto: RTL)

Offiziell zu diesen Gerüchten äußern wollte sich Dahlmann gegenüber MM allerdings nicht. Am Dienstagmorgen erklärte er via Whatsapp: "Ich bin gerade beim Joggen in Puerto Portals, um mich fit zu halten. Zu Spekulationen bezüglich des Dschungelcamps möchte ich mich momentan nicht äußern." Es bleibt daher offen, ob sich der frühere Fernsehmann auf der Sonneninsel sportlich fit macht, um für mögliche anstehende Prüfungen in der RTL-Ekelshow gerüstet zu sein.

Als offizielle Kandidaten bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sind unter anderem Lilly Becker (48), Reality-Star Yeliz Koc (31) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) bestätigt, die die Pritsche des Dschungelcamp-Lagerfeuers beziehen werden. Die 18. Staffel der Sendung wird ab dem 24. Januar im TV, täglich um 20.15 Uhr in der Prime-Time zu sehen sein.

Der 65-jährige Jörg Dahlmann ist unter anderem für seine "flotten Sprüche" bekannt. Bei einem Zweitliga-Spiel 2021 zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue bezeichnete er Japan als "Land der Sushis". Daraufhin wurde ihm Rassismus vorgeworfen, wogegen sich der beliebte Fußball-Kommentator vehement wehrte. Dennoch wurde er bei Sky entlassen. Seine beinahe 40-jährige Erfahrung in der Medienbranche verarbeitete der Ex-Reporter in dem Buch "Immer geradeheraus: Tore, Typen, Turbulenzen – meine wilde Zeit als Fußballreporter".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joerg Dahlmann (@joergdahlmann)

Seit einigen Jahren wohnt der frühere Sportreporter mit seiner Familie in Portals Nous, im Westen von Palma. Auch auf der Baleareninsel trat der 1959 in Gelsenkirchen geborene

Sport-Kommentator als Moderator von Events in Erscheinung, zuletzt Anfang August vergangenen Jahres bei der "Ammer Media Night" im Country Club von Santa Ponça. Gelegentlich steht der Kommentator sogar bei Partys als DJ hinter an den Turntables, etwa in der Ritzi Lounge Bar im Nobelhafen Puerto Portals.