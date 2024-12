Ab Januar 2025 könnten auch einige mit Mallorca verbandelte Promis beim RTL-"Dschungelcamp" im TV zu sehen sein. Das teilte der Sender mit. Fest steht zumindest, dass Lilly Becker ab dem 24. Januar mit zwölf weiteren Reality-Stars um die Dschungelkrone im australischen Busch kämpfen wird. Die Ex-Frau der Tennislegende Boris Becker kennt sich im Showgeschäft bestens aus und hat auch bereits bei "Global Gladiators" Reality-Luft geschnuppert.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dschungelcamp (@ichbineinstar.rtl)

Vor ihrem Dschungel-Einzug bei der anstehenden 18. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" machte das niederländische Ex-Model jedoch Schlagzeilen wegen eines Schuldenstreits mit ihrem Ex-Partner, dem TV-Manager Pierre Uebelhack, der von der 48-Jährigen 218.000 Euro fordert. Bei einem Sieg im "Dschungel" könnte Lilly Becker daher die Finanzspritze von 100.000 Euro gut gebrauchen. Lilly Becker führt derzeit mit ihrem neuen Lebensgefährten Thorsten Weck eine Fernbeziehung zwischen London und Düsseldorf, ist jedoch oftmals auch auf Mallorca zu sehen.

Die Internetpersönlichkeit Alessia Herren ist die Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren. Bild-Informationen zufolge könnte das It-Girl 2025 in den australischen Dschungel einziehen. (Foto: Instagram @alessiamillane)

Darüber hinaus könnte es sein, dass die Tochter des Ballermann-Sängers Willi Herren, Alessia, ebenfalls ins Dschungelcamp zieht. RTL hat die Teilnahme von Alessia Herren an dem Ekelformat jedoch noch nicht final bestätigt. Der verstorbene Willi Herren hatte bereits 2004 am Dschungelcamp teilgenommen und belegte immerhin den dritten Platz. Die 22-jährige Alessia hat selbst auch schon Reality-TV-Erfahrung und nahm in diesem Jahr zum Beispiel am "Sommerhaus der Stars" teil, wobei sie das ein oder andere Mal mit ihren Mitstreitern aneinandergeraten war.

Die Show wird moderiert von Sonja Zietlow (l.) und Jan Köppen (r.). Über Zietlow ist bekannt, dass die erfolgreiche Moderatorin privat jedoch Mallorca dem australischen Urwald vorzieht und auf der Ferieninsel ein Haus hat. (Foto: RTL)

Ferner hat der Sender lediglich bekanntgegeben, dass der Reality-TV-Darsteller Maurice Dziwak mit in den australischen Dschungel kommt. Spekuliert wird zudem, ob TV-Star Sam Dylan, Reality-Star Yeliz Koc, Sängerin Anna-Carina Woitschack, Schauspieler Lars Steinhöfel und Podcaster Lars Tönsfeuerborn einziehen werden. Auch die Namen Timur Ülker, Nina Bott, Edith Stehfest, Eva Benetatou, Yasin Mohamed, Jürgen Hingsen und Pierre Sanoussi-Bliss sind in dem Zusammenhang gefallen.