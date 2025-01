Die spanischen Lotterien haben im neuen Jahr für Gewinne von insgesamt fast sieben Millionen Euro auf Mallorca gesorgt. Am zurückliegenden Freitag gewann in Cala Millor ein unbekannter Spieler mit der richtigen Kombination den Jackpot von sechs Millionen Euro der Spielserie "Cuponazo" der spanischen Blindenvereinigung ONCE. Dazu kamen neun weitere Spieler, die jeweils mit 40.000 Euro beglückt wurden.

"Ich bin begeistert. Es ist, als ob ich selbst gewonnen hätte", sagte die ONCE-Verkäuferin, die die Lose, die zu den insgesamt 6.360.000 Millionen Euro berechtigten, in Cala Millor in einem Supermarkt als auch in einem Restaurant verkauft hatte. Alle Gewinnscheine gingen an Stammkunden.

"Das Kind" verteilte auch Gewinne

Am Montag konnten sich fünf Lose der Nationallotterie "El Niño" über den zweiten Preis in Höhe von jeweils 75.000 Euro freuen. Sie waren in der Gemeinde Montuïri verkauft worden. Der dritte Preis in Höhe von jeweils 25.000 Euro traf drei Spieler in Ciutadella und Alaior auf Menorca sowie zwei in Llucmajor. Die entsprechende Lottoannahmestelle in Ciutadella erwies sich dabei einmal mehr als Glücksbringer: Bei der jüngsten Ziehung der Lotterie vor Heiligabend, "El Gordo", wurden hier Gewinnscheine für den dritten und ersten Preis gelöst sowie im Jahr davor solche für den dritten und fünften Preis.

Nach "El Gordo" ist "El Niño" die zweite große Lotterie der Weihnachtszeit. Die Ziehung am Dreikönigstag gehört zu den wichtigsten Ereignissen der spanischen Lotteriekultur und lockt Millionen von Spielern an. Neben dem Hauptgewinn von 2 Millionen Euro pro Serie gibt es zahlreiche weitere Preise, darunter einen zweiten Preis von 750.000 Euro und einen dritten Preis von 250.000 Euro pro Serie. Insgesamt werden mehr als 37.000 Gewinnnummern gezogen.

Glücksspiel als Kulturgut

"El Niño" ist auch für seine emotionale Bedeutung bekannt. Die Ziehung markiert den Abschluss der Weihnachtszeit und gibt vielen Spaniern die Hoffnung auf einen finanziellen Neuanfang zum Jahreswechsel. Die Tradition, Lose zu verschenken oder in Gruppen zu kaufen, ist fest in der Gesellschaft verankert und stärkt die Gemeinschaft.

Die Blinden-Organisation ONCE wurde im Jahr 1938 gegründet und setzt sich für Menschen mit eingeschränktem oder fehlendem Sehvermögen sowie Behinderung im gesamten Land ein. Sie hält eine staatliche Konzession für Glücksspiele inne, mit denen sie ihre soziale Arbeit finanziert und schafft seinen Angehörigen Arbeitsplätze. ONCE zählt aktuell sieben Lotterieserien.