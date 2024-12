Bei der Ziehung der Zahlen der berühmten spanischen Weihnachtslotterie ist am Sonntag auch Mallorca bedacht worden. Der vierte Preis, der auf die Nummer 77.768 entfiel, ging zum Teil auch auf die Insel. Lose mit der entsprechenden Zahl wurden in Palma, Can Picafort, Campos, Inca und Sencelles verkauft. Der Geldregen ging auch auf Menorca und Ibiza nieder. Ein Teil des dritten Preises, der auf die Nummer 11840 entfiel, ging zu einem kleineren Teil ebenfalls nach Mallorca, und zwar nach Alcúdia.

Die Lotterie "El Gordo" (Der Dicke) ist weltweit einzigartig, denn statt eines riesigen Jackpots profitieren unzählige Gewinner. Der Hauptpreis: Vier Millionen Euro pro Serie. Insgesamt sind 193 Millionen Lose im Umlauf, acht Millionen mehr als im Vorjahr. Am Sonntag entfiel der Hauptpreis auf die Nummer 72480. Auf Mallorca wurde kein Los mit dieser Zahl verkauft, das gesamte Geldvolumen – insgesamt sind es 772 Millionen Euro – geht nach Logroño auf dem spanischen Festland. Die Weihnachtslotterie, die seit 1812 existiert, ist ein fester Bestandteil der spanischen Feiertagstradition. Ihren besonderen Charme verdankt sie dem feierlichen Ritual: Die Gewinnzahlen werden live im Madrider Teatro Real von Kindern eines Internats und einstigen Waisenhauses gesungen – ein Moment, der das Land jedes Jahr in Atem hält. Auf Mallorca wie in anderen Regionen des Landes konnte man Lose oder Losanteile ("Decimos") in Lottoannahmestellen kaufen. Aber auch Bars und Gaststätten verkauften Teile ihrer Losnummer an Kunden.