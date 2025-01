Mit dem Dreikönigstag ist die Weihnachtszeit auf Mallorca am Montag offiziell zu Ende gegangen. Wie auch in Deutschland geht auch auf der Insel der Alltag wieder los, mit Arbeit, Schule und den gewohnten Routinen. Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner wird wohl in diesen Tagen aufatmen, denn sie findet die Schulferien "einfach anstrengend".

So zumindest äußert die 46-jährige Mallorca-Deutsche gegenüber ihren Fans und Followern bei Instagram. "Nach den Ferien brauche ich Ferien", sagt sie deutlich. Am Montagabend waren die Büchners wieder in Palma de Mallorca gelandet, nachdem sie die Feiertage in der Bundesrepublik verbracht hatten. "Wir waren in Deutschland, das hat die Kinder alles überfordert", beklagt sich die fünffache Mutter, ihre Nerven seien "angespannt".

Die fehlenden Routinen scheinen Danni Büchner in den Weihnachtsferien das Leben schwer gemacht zu haben. "Zwei Wochen sind die Kinder gefühlt ins Bett gegangen, wann sie wollten", erzählt sie in einem Video bei Instagram, während sie Wäsche zusammenlegt. "Der Rhythmus der Kinder ist hin und es muss wieder Normalität reinkommen."

Am Mittwoch gehe endlich wieder die Schule auf Mallorca los, erzählt die Witwe von Jens Büchner und atmet dabei hörbar auf. Gleichzeitig startete sie eine Umfrage und fragt ihre Follower: "Ferien sind einfach anstrengend. Ja oder Nein?" Ob sie damit anderen Eltern von der Seele spricht, oder Kritik ernten wird, bleibt abzuwarten.

Daniela "Danni" Büchner lebt seit rund zehn Jahren im Osten Mallorcas. 2017 heiratete sie den Schlagersänger Jens Büchner, ein Jahr zuvor hatte das Paar Zwillinge bekommen. Aus erster Ehe hat Danni Büchner drei weitere Kinder. Am 17. November 2018 war Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs verstorben.