Wie schön Mallorca im Winter ist, scheint längst kein Geheimnis mehr zu sein. Viele Urlauber aus aller Welt genießen die Insel in den kühleren Monaten, die in diesen Tagen aber dennoch Temperaturen um 20 Grad und viel Sonnenschein mit sich bringen.

Auch Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger genießt in diesen Tagen ihren Mallorca-Urlaub im Süden der Insel. Auf Instagram teilte die "Germany’s Next Topmodel"-Gewinnerin erotische Fotos, die sie beim Sonnenbaden an einer Bucht zeigen. "Let only the sunshine in", kommentierte die 28-Jährige ihren Beitrag.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger)

Mehr als fünf Millionen Follower hat das deutsche Model bei Instagram, und diese sind begeistert. In den Kommentaren liest sich: "Perfekt in Szene gesetzt" sowie "Sehr erotische Fotos!".

Von ihrem Mallorca-Urlaub teilte Stefanie Giesinger auch weitere Bilder, demnach hielt sie sich unter anderem in Campos – dem beliebten Urlaubsort im Süden der Insel – auf und war wohl augenscheinlich bei der Supermarkt-Kette Agromart einkaufen.

Stefanie Giesinger gewann 2014 die neunte Staffel der Castingshow Germany’s Next Topmodel. Sie wirkte auch in deutschen Spielfilmen mit, unter anderem 2014 in "Der Nanny" von Matthias Schweighöfer. 2016 spielte sie im Musikvideo zur Single "80 Millionen" von Max Giesinger mit. Im vergangenen Jahr machte sie ihre Abtreibung öffentlich und sorgte so für Schlagzeilen.