Der Ex-Sportmoderator und Mallorca-Auswanderer Jörg Dahlmann wagt ein neues Abenteuer: Er nimmt an der diesjährigen Staffel des RTL-Dschungelcamp ("Ich bin ein Star, holt mich hier raus"; Sendestart: 24. Januar) teil. Der DJ und Reality-TV-erfahrene Teilnehmer bringt die sonnige Gelassenheit seiner spanischen Wahlheimat mit ins australische Camp und freut sich auf die Herausforderungen, die ihn dort erwarten. Das Mallorca Magazin konnte vorab mit Dahlmann über seine Teilnahme an der Ekel-Show sprechen.

MM: Was ist Ihre persönliche Motivation zur Teilnahme am "Dschungelcamp"?

Dahlmann: Das RTL-Dschungelcamp ist die absolute Champions League, wenn es um Unterhaltungsformate geht. Ich bin mega stolz, ein Teil dieses Projekts zu sein. Ich schaue das Format seit Jahren mit Begeisterung und kann es kaum fassen, dass ich jetzt selbst dabei bin. Ich bin einfach mega happy.

MM: Viele frühere Kandidaten erklärten, dass der Anreiz nicht zuletzt im Teilnahmehonorar und Gewinn liegt. Stehen bei Ihnen auch finanzielle Gründe im Vordergrund?

Dahlmann: Nein, das steht bei mir nicht im Vordergrund. Ich mache es, weil ich einfach Bock auf die Herausforderung habe. Es geht mir nur darum – ich habe richtig Bock!

MM: Wie bereiten Sie sich physisch und mental auf die Teilnahme vor?

Dahlmann Physisch bin ich bestens vorbereitet. Ich jogge täglich auf der Mole von Puerto Portals oder power mich auf meiner Terrasse mit Meerblick beim Spinning aus. Außerdem habe ich die beste Personal-Trainerin der Welt: meine Lebensgefährtin Claudia Pöhlmann. Sie macht mit mir Kraftübungen und ist die beste Sporttherapeutin der Insel, vor allem für Golfer mit Rücken- oder Schulterproblemen. Sie ist wie eine Wunderheilerin!

MM: Was halten Sie von den anderen Kandidaten? Haben Sie zu dem einen oder anderen bereits Kontakt?

Dahlmann: Ich finde, es ist eine spannende Zusammensetzung. Lilly Becker (und ihren Freund Thorsten Weck) sowie Jürgen Hingsen kenne ich persönlich von ihren Besuchen in Puerto Portals. Sam Dylan kenne ich aus einer anderen TV-Sendung. Und ich freue mich auch auf die anderen Teilnehmer – vor allem auf Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Ich liebe Musik, auch Schlager.

MM: Sie haben schon Erfahrung mit ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“. Was macht den Reiz beziehungsweise die Herausforderung aus?

Dahlmann: Es reizt mich, an meine Grenzen zu gehen – und darüber hinaus. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Und außerdem war ich noch nie in Australien. Es ist eine große Freude, dieses spannende Land kennenzulernen.

MM: Vor welchen möglichen „Mutproben“ fürchten Sie sich am meisten?

Dahlmann: Da hoffe ich natürlich, dass ich irgendwie drumherum komme. Aber wenn es sein muss, werde ich vieles essen – auch Krokodil-Penisse. Vogelspinnen hingegen gehen gar nicht. Und Gott sei Dank sind die australischen Kakerlaken possierlich im Vergleich zu den balearischen Kakerlaken-Monstern!

MM: Wo sehen Sie Ihre Stärken und Schwächen im Vergleich zu den anderen Kandidaten?

Dahlmann: Meine Stärke ist, dass ich nicht wie ein Prolet herumschreie, sondern Probleme mit Niveau angehe. Ich glaube, ich kann den Scharmützeln im Camp gut standhalten. Meine Schwäche: Ich schlaaaaaafe so gern. Ich hoffe, der Schlafentzug schlägt nicht auf meine Fröhlichkeit. Der Essensmangel wird mir weniger ausmachen – da habe ich in Portals a Casa schon geübt.

MM: Sie leben seit einiger Zeit hauptsächlich auf Mallorca. Könnte das ein Vorteil für Sie im Dschungel sein?

Dahlmann: Oh, auf jeden Fall! Ich werde die Sonne und die sonnige Laune der Mallorquiner virtuell in meinen Koffer packen und im Camp auspacken. Außerdem hat mir die Insel mit ihrem fantastischen Winter geholfen, mich bestens vorzubereiten.

MM: Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, als Gewinner aus der Show hervorzugehen?

Dahlmann: Ich bin kein Träumer. Ich weiß, dass Influencer, Reality-Stars, Schauspieler und Sänger größere Fanbases haben. Aber ich will es wie Djamila Rowe machen: von hinten alles aufrollen und am Ende gewinnen. Mein Ziel ist die Krone – mit Hilfe aller Mallorquiner, Mallorquinerinnen und Inselfans. Ich hoffe, dass wir ein „Team Jörg“ und ein „Team Mallorca“ bilden. Bitte ruft in der zweiten Woche für mich an!

MM: Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach dem Camp?

Dahlmann: Ich arbeite hobbymäßig als DJ (Dee Jay Jay Dee). Ich liebe Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern, spiele aber auch aktuelle Songs und Schlager – vor allem bei Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern. In der Vergangenheit habe ich in der Ritzi Lounge Puerto Portals, der Maha Lounge Paguera und der MK Arena an der Playa aufgelegt. Außerdem feile ich bei Promi-Golflehrer Olaf Möhle in Son Gual an meinem Handicap. Und ansonsten freue ich mich über ein Bierchen mit Fans – ob in Portals, Cala Ratjada oder am Ballermann. Ich mag die Nähe zu den Fans!