Ein Tierschutzverein auf Mallorca hat es aktuell mit einem ganz besonderen Fall zu tun: Eine querschnittsgelähmte Baby-Katze aus Porreres sucht ein neues Zuhause. Kater Mise ist fünf Monate alt und sein Hinterteil ist gelähmt, deshalb muss er eine Windel tragen und bewegt sich nur mit den Vorderpfoten humpelnd vorwärts. Bisher konnte er nicht adoptiert werden – das soll sich jetzt aber ändern.

Kater Mise wird als "sehr anhänglich" und "verschmust" beschrieben. An das Leben mit Windeln hat er sich gewöhnt, sie müssen ihm gewechselt werden wie bei einem Baby. Außerdem benötigt das Kätzchen täglich eine kleine Massage auf seinem Bauch, damit er sich besser erleichtern kann. Auch wenn er gelähmt ist, kommt er gut voran und kann sich selbstständig mit seinen Vorderpfoten fortbewegen. Das gelb-weiße Kätzchen mit großen, grünen Augen ist gechippt und geimpft.

Kater Mise hat ein großes Herz und eine kleine Windel. Foto: Tierschutzverein "Amics d'en Roc i na Bet Porreres

Aktuell lebt die querschnittsgelähmte Baby-Katze in Porreres bei Tierärztin Miquela Cintes. Sie erzählte der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora von dem Schicksal des Tieres. Wahrscheinlich wurde es kurz nach der Geburt von einem Auto erfasst. "Vor etwa vier Monaten muss den Kater am Ortseingang von Porreres ein Auto angefahren haben. Er hatte eine gebrochene Wirbelsäule, weshalb er im hinteren Drittel seines Körpers kein Gefühl mehr hat", erklärt die Veterinärin.

Eine anonyme Person hatte das Kätzchen nach dem Unfall von der Straße gerettet, es zum Tierschutzverein "Amics d'en Roc i na Bet" in Porreres gebracht und die Tierarztkosten übernommen. Die Behinderung des Katers schrecke viele Menschen ab, die an einer Adoption interessiert seien, so die Tierärztin. Deshalb wurde bereits vor einem Monat ein Facebook-Beitrag geteilt, über den der behinderte Kater Mise ein neues Zuhause sucht – bisher vergeblich.

"Ich suche eine Familie, die meine Situation nicht als Hindernis sieht und bereit ist, mir viel Liebe zu schenken", steht da aus der Sicht des querschnittsgelähmten Kätzchens geschrieben. Wer sich über die Adoption von Kater Mise informieren möchte, kann sich per Mail an aarocibet@gmail.com oder via WhatsApp an +34 672 12 41 07 wenden.