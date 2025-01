Was macht Ingo Zadek auf Mallorca? Dieses Geheimnis wird in den neuen Folgen der RTL-Serie "Alles was" zählt im Januar und Februar 2025 gelüftet. Die Dreharbeiten zu den Mallorca-Episoden fanden bereits vom 18. bis 29. November 2024 auf der Baleareninsel statt. Im Zentrum der Handlung stehen intensive Szenen rund um die Hauptfigur Jenny Steinkamp, dargestellt von Kaja Schmidt-Tychsen. Die Episoden beleuchten eine neue, dramatische Phase in Jennys Leben.

André Dietz alias Ingo Zadek mit seiner Schauspielkollegin Kaja Schmidt-Tychsen, die die Jenny Steinkamp spielt, in einer Café-Szene der Mallorca-Episoden. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Der preisgekrönte Schauspieler sprach mit MM

Wie erst jetzt bekannt wurde: In den neuen Folgen taucht auch Ingo Zadek auf, verkörpert von André Dietz, der bereits seit 14 Jahren in dieser Rolle zu sehen ist. Der Schauspieler, der unter anderem 2023 für seine Arbeit an der Dokumentation "Zum Schwarzwälder Hirsch" mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, stand MM für ein Interview zur Verfügung.

„Ich war in meinem Leben schon sehr oft auf Mallorca, aber noch nie für Dreharbeiten. Es ist beeindruckend, wie wenig Mallorca den üblichen Klischees entspricht und stattdessen mit einer einzigartigen Atmosphäre und atemberaubender Schönheit überrascht“, schwärmte Dietz. „In fast 30 Jahren in diesem Beruf habe ich bisher nur in deutschen Großstädten, Studios und Mittelgebirgen gedreht. Das ist auch schön, aber kein Vergleich zu den Kulissen, die dieser Dreh bot.“

Auch intensive Tanzszenen, die das spanische Lebensgefühl ausdrücken sollen, werden in den neuen Mallorca-Folgen von "Alles was zählt" zu sehen sein. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Für André Dietz war es ein ganz besonderer Dreh auf den Balearen

Im Gespräch mit MM erklärte der 49-jährige Schauspieler: „Das war wohl der außergewöhnlichste Dreh meiner Karriere – einerseits wegen der Schönheit und Atmosphäre der Insel, andererseits wegen der besonderen Situation, mit meiner Kollegin Kaja, mit der ich bisher nur harmlose Wangenküsse geteilt habe, plötzlich eine Liebesgeschichte zu spielen.“

Gemeinsam mit Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) zeigte er in den Gassen der Altstadt von Palma beeindruckende Tanzeinlagen. Viel Proben war dafür nicht nötig, wie Dietz betonte: „Das Gute ist, dass wir uns privat und beruflich so gut kennen, dass wir einander fast blind verstehen. Den Tanz haben wir vor den Aufnahmen nicht einmal geprobt. Wir sagten uns: ‚Wir können nicht tanzen, und Ingo und Jenny können es auch nicht – wozu also proben?‘“

Das passiert inhaltlich in den Mallorca-Folgen

Die malerische mallorquinische Kulisse dient als Schauplatz einer emotionalen Geschichte: Jenny Steinkamp ringt mit ihrer Vergangenheit, ihren inneren Dämonen und sich selbst. Ihre besondere Beziehung zu Ingo Zadek (André Dietz) spielt dabei eine zentrale Rolle.

André Dietz (r.) bei den Dreharbeiten mit Kaja-Schmidt Tychsen am "Parc de la Mar". (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Ingo, der Jenny in der Eislauf-Serie einst nach einem schweren Schicksalsschlag wieder zurück aufs Eis holte, hat über die Jahre eine außergewöhnliche Freundschaft zu ihr aufgebaut. In den neuen Episoden wird deutlich, dass Ingo ebenfalls nach Mallorca reist, um Jenny in ihrer schwierigen Lebensphase beizustehen.

André Dietz (3.v.l.) hatte bei den AWZ-Dreharbeiten auf Mallorca sichtlich Spaß, wobei die Filmcrew viel Glück mit dem Wetter auf der Insel hatte. (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.