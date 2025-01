Die Gedenkorganisation Memòria de Mallorca hat am internationalen Holocaust-Gedenktag einen Antrag beim Inselrat eingereicht, das deutsche Ehepaar Ernst und Irene Heinemann posthum zu Ehrenbürgern Mallorcas zu ernennen. Das Paar, das seinerzeit von Einheimischen als Die Engel vom Terreno (Los Angels de El Terrreno) bezeichnet wurde, hatte während der Franco-Diktatur zahlreichen verfolgten Familien geholfen.

Die Heinemanns waren 1933 vor dem NS-Regime nach Mallorca geflohen und hatten sich in Palmas Stadtviertel El Terreno niedergelassen. Dort unterstützten sie nach 1936 republikanisch gesinnte Familien, die unter dem neuen Franco-Regime litten und oft in extremer Armut lebten. "Sie zeigten großen Mut und humanitäres Engagement", würdigte am Montag die Gedenkorganisation das Wirken des Ehepaars.

Geschichtlicher Hintergrund: Als nach dem Spanischen Bürgerkrieg ein Hitler freundlich gesinntes Regime die Macht im Land übernahm, änderten sich die Lebensbedingungen für das Ehepaar Heinemann abrupt.

Im Juni 1940 erhielten zahlreiche jüdische Flüchtlinge, darunter die Heinemanns, auf den Balearen den Ausweisungsbefehl. Die franquistische Polizei arbeitete bei diesen Prozessen eng mit der Gestapo zusammen. Diese Kooperation sei besonders durch die enge Verbindung zwischen dem deutschen Konsul Hans Dede und dem Falange-Chef von Mallorca, dem Marqués de Zadas, begünstigt worden, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die Heinemanns, die seit dem Umsturz als "unerwünscht im neuen Spanien" galten, sollten innerhalb weniger Tage nach Deutschland deportiert werden. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1940 wählte das Ehepaar den gemeinsamen Freitod, um ihrer Auslieferung an Nazi-Deutschland zu entgehen.

Vor ihrem ehemaligen Wohnhaus erinnern heute zwei Gedenksteine an das Schicksal des Ehepaars. Am heutigen Gedenktag rief "Memòria de Mallorca" die Bevölkerung zur symbolischen Reinigung dieser und weiterer Gedenksteine auf.