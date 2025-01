Der polnische Fußballer Robert Lewandowski hat sich auf Mallorca eine neue Immobilie gekauft. Die Luxus-Villa im Wert von elf Millionen Euro soll in Camp de Mar im Südwesten der Insel stehen. Sechs Schlafzimmer, 700 Quadratmeter Wohnfläche, mehrere Terrassen und ein permanenter Meerblick bieten zahlreiche Annehmlichkeiten. Das berichten die Bild-Zeitung sowie der TV-Sender RTL.

Eingefädelt habe den Deal der deutsche Immobilien-Makler Marcel Remus, der sich auf Mallorca im Luxussegment spezialisiert hat. Am Dienstag teilte der einen Beitrag bei Instagram mit den Worten: "Gerade eines der schönsten Anwesen in absoluter 1A Traumlage in Camp de Mar verkauft! Danke Käufer & Verkäufer!" Dazu veröffentlichte er auch mehrere Bilder der Luxus-Villa. Auf Anfrage des Mallorca Magazins wollte den Deal mit dem Barça-Stürmer nicht bestätigen.

Für Fußballer Robert Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern München zum FC Barcelona wechselte, ist es nicht die erste Immobilie auf Mallorca. Schon seit 2021 besitzt der Stürmer ein Haus auf im Südwesten. Die rund 3,5 Millionen teure Villa steht in Santa Ponça. Es soll Medienberichten zufolge eine Finca mit über 400 Quadratmetern Wohnfläche und weiteren 1200 Quadratmeter Grundstücksfläche sein.

Schon seit Jahren ist Lewandowski eng mit Mallorca verbunden und verbringt oft seine Urlaube auf der Insel. Zusammen mit seiner Frau Anna Lewandowska und den beiden gemeinsamen Töchtern verbrachte er zum Beispiel im vergangenen Jahr die Osterfeiertage auf Mallorca. Die Familie machte einen Ausflug ins malerische Dorf Valldemossa im Tramuntana-Gebirge sowie zur Fira del Ram in Palma de Mallorca, der größten Kirmes der Balearen.