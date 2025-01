Wenn sich am Samstagabend auf Mallorca die Straßen leeren und in Bars, Wohnzimmern und Kneipen der Puls steigt, gibt es nur einen Grund: Daniela Blasco! Die 19-jährige Sängerin aus Palma steht im Finale des renommierten Benidorm-Festivals und hat die Chance, sich das Ticket für den Eurovision Song Contest 2025 zu sichern. Sollte ihr das gelingen, wäre sie die erste Künstlerin der Baleareninsel, die Spanien bei Europas größtem Musikwettbewerb vertritt.

"Das ist einfach unglaublich, ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Blasco euphorisch, als sie von ihrer Finalteilnahme erfuhr. Mit ihrem Song "Uh Nana", einer explosiven Mischung aus Latin-Pop und Dance-Beats, hat sie das Publikum bereits in der Vorrunde begeistert – und am Samstag will sie noch einen draufsetzen.

Ihre atemberaubende Choreografie ist ihre stärkste Waffe

Daniela Blasco trug im Halbfinale am Dienstag ein goldfarbenes Lametta-Kleid und konnte die Jury mit ihren atemberaubenden, heißen Tanzeinlagen sowie ihrer positiven Ausstrahlung komplett für sich vereinnahmen. Namen wie Lachispa, Kuve und Lucas Bun mussten anerkennen: Daniela ist eine Klasse für sich. Ihre energiegeladene Performance und die makellose Choreografie sind ihr Ass im Ärmel – eine Waffe, die sie am Samstag voll ausspielen will.

2016 trat sie als Tänzerin von Justin Bieber in Erscheinung

Blasco ist keine Unbekannte in der Musik- und Tanzszene. Schon mit acht Jahren begann sie ihre Ausbildung, zog später nach Los Angeles, um ihre Skills an den besten Akademien zu perfektionieren. Der große Durchbruch? 2016 stand sie als Tänzerin für Justin Bieber bei einem Konzert in Madrid auf der Bühne. Auf TikTok begeistert sie mittlerweile 2,2 Millionen Follower mit ihren Moves – und jetzt hat sie die Chance, auch die europäische Bühne zu erobern.

In Deutschland sucht man noch nach dem ESC-Akt für 2025

Das Benidorm-Festival entscheidet zu 50 Prozent das Publikum, zur anderen Hälfte eine Expertenjury. Wer am Samstag die meisten Stimmen bekommt, darf Spanien beim ESC 2025 in Basel vertreten. Gleichzeitig geht ein Teil der Festival-Einnahmen an die Opfer der jüngsten Unwetterkatastrophe in Valencia.

Und während Spanien bereits den möglichen neuen Star feiert, sucht Deutschland noch nach seinem ESC-Act. Über 3281 Bewerbungen sind eingegangen, doch nur 24 Acts bekommen die Chance, sich einer Jury um Stefan Raab zu stellen. Ob Daniela Blasco Mallorca in den europäischen Pop-Olymp führt? Am Samstagabend wissen wir mehr – doch eines ist jetzt schon sicher: Diese Frau bringt das Feuer auf die Bühne!