Zwei Herzen schlagen in der Brust von Christian Cichon, eines für das Unternehmertum und das andere für die Musik. Der Düsseldorfer ist leidenschaftlicher Unternehmer und hat im Alter von damals nur 22 Jahren seine Zeitarbeitsfirma Cichon Personalmanagement GmbH gegründet, die derzeit über 5000 Mitarbeiter zählt und Umsätze in Millionenhöhe macht. Erst vor kurzem hat der Selfmademann ein weiteres Feuer in sich entdeckt, das für die Musik brennt. Auch hier schaffte er es in kürzester Zeit von null auf hundert, und stand bereits in der vergangenen Saison 2024 mit seinen Songs sowie gemeinsam mit DJ Aaron zum ersten Mal auf der Bühne des Bierkönigs – ein Auftritt, von dem so mancher Schlagersänger ohne Erfolgsgarantie jahrelang träumt.

Christian Cichon pendelt zwischen Düsseldorf und Mallorca, wo er so viel Zeit wie möglich verbringt. Einer seiner Lieblingsplätze auf der Insel ist Portixol. @uepress

Mallorca kennt der Partysänger aus jungen Jahren durch den Sport

Beim MM-Interview im Haus des 38-jährigen Unternehmers in der Nähe des Hundestrandes Es Carnatge in Can Pastilla, neun Kilometer südöstlich von Palma, sagte der Entrepreneur: "Mallorca kenne ich durch den Fußball, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Mit der Mannschaft bin ich damals über Pfingsten oder im Sommer nach Cala Rajada gekommen, wodurch eine Art von Liebe zur Insel entstanden ist." Cichon, der übrigens immer noch in der Kreisliga beim SC Schiefbahn im Mittelfeld kickt, weiß die vielen verschiedenen Seiten der Baleareninsel zu schätzen.

Moses C. (r.) mit DJ Aaron im Bierkönig. (Foto: privat)

Christian Cichon weiß die verschiedenen Seiten der Insel zu schätzen

Denn nicht nur Palmas angesagter Stadtteil Portixol mit den gehobenen Restaurants oder der berühmte Luxus-Beach-Club Nikki Beach Mallorca mit spektakulärer Lage in Calvià hat es ihm angetan. Auch der Partymeile an der Playa de Palma und in Arenal kann er so einiges abgewinnen. "Das Schöne ist, dass ich am Ballermann ein schlabberiges T-Shirt anziehen kann und ganz einfach nur einer unter vielen bin", so der Firmengründer. In gewissen Etablissements, vor allem in Deutschland, werde man im Gegensatz dazu danach bewertet und in Schubladen gesteckt, je nachdem welche Luxusuhr man tragen oder Sportwagen fahren würde. „Das Tolle am Bierkönig ist ja, dass es nur einfach darum geht, mit den Leuten unvoreingenommen Spaß zu haben und beim Feiern eine gute Zeit zu vebringen, fasst Cichon zusammen.

Durch den Fußball ist der Selfmademan zur Musik gekommen

Zur Musik ist Moses Cichone, wie sich der Deutsche mit seinem Künstlernamen nennt, durch den Fußball gekommen. "Meine Firma ist Sponsor bei Borussia Mönchengladbach. In der Loge der Arena habe ich bei den Spielen den Partyschlagersänger Rick Arena kennengelernt und mich mit ihm angefreundet. Bald darauf schlug er mir vor, mit ihm am Ballermann einen Song zu machen." Gesagt, getan!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Cichon (@mosescichone)

Der erste Song von Moses Cichone wurde 1,8 Millionen Mal gestreamt

Zusammen mit den Stimmungskanonen und Partymusikern Rick Arena und Deejay Biene produzierte Moses Cichon den Song "Ich liebe Dich", der alleine auf Spotify bislang 1,8 Millionen Mal gestreamt wurde. 2024 erfolgte dann ein weiterer künstlerischer Meilenstein und Cichone nistete sich für einige Tage in einem Hotel in Gladbach für ein Songwriter-Camp ein. Daraufhin hätte ein Produzent den Künstler und Unternehmer angesprochen, ob er denn nicht im Bierkönig auftreten wolle.

Unternehmer Cichon (r.) mit dem MM-Redakteur.Foto: @uepress

Vor seinem ersten Auftritt im Bierkönig war der Sänger etwas nervös

"Einen Tag, nachdem der neue Song ‚Malle Love’ herausgekommen war, durfte ich im ausverkauften Bierkönig vor 5000 Leuten auftreten", so der Partymusiker. Zuvor hab er nur ein einziges Mal vor Publikum bei einem Dorfevent gesungen, und musste sich daher vor dem Liveact zurückziehen, um sein Lampenfieber zu bändigen. Cichone, der mittlerweile beim Label Electrola (Universal Music) unter Vertrag steht, genießt bei seiner Tonkunst vor allem seine künstlerische Freiheit ohne jeglichen finanziellen Druck. "Das Schöne an der Musik ist, dass das für mich mit Leichtigkeit verbunden ist, weil ich damit kein Geld verdienen muss. Auch der Kontrast zum Unternehmertum ist toll, wobei beides mir gleichermaßen Freude bereitet."