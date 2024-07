Der Präsident und Sprecher des Verbandes der Schlüsseldienste auf Mallorca, Pedro Sierra, hat auf organisierte Schlüsseldienst-Mafias aufmerksam gemacht: "Die Insel ist voll von 'Piraten', die mit Privatautos und Werkzeug in einer Mercadona-Tasche ankommen und für das Öffnen einer einfachen Tür 500 Euro plus Reisekosten verlangen." Der Preis einer einfachen Türöffnung sollte dagegen zwischen 60 und 90 Euro liegen.

Der Verband bittet die Bürgerinnen und Bürger, darauf zu achten, dass es sich bei einem Schlüsseldienst um einen Profi mit einem seriösen Unternehmen handelt. "Recherchieren Sie gründlich. Erkundigen Sie sich nach den Kosten für den Service und die Anfahrt. Seien Sie misstrauisch gegenüber jedem, der ohne Uniform oder ohne gekennzeichnetes Fahrzeug kommt", sagte Sierra.

Mögliche Betrügereien durch diese "Piraten"-Schlosser können bei der Verbraucherzentrale gemeldet werden (in Palma telefonisch per 971 72 46 50 und 971 71 27 48, per e-Mail an omic@palma.cat oder online unter www.omic.palma.cat) und Fälle von Erpressung oder Nötigung direkt bei der Nationalpolizei oder der Guardia Civil.

Sierra machte auf ein weiteres Phänomen aufmerksam: "Seit einigen Jahren verbringen wir Schlosser auf Mallorca mehr als 85 Prozent unserer Zeit damit, Türen und Schlösser auszutauschen, um Eigentümer vor Hausbesetzern zu schützen. Die Leute wissen, dass sie, wenn Okupas in ein Haus einbrechen und es übernehmen, dieses mit etwas Glück in drei oder vier Monaten zurückbekommen, aber in vielen Fällen müssen sie mehr als zwei Jahre warten. Deshalb ist es wichtig, dass es gute Schutzsysteme gibt." Der Verbandspräsident empfiehlt den Einbau von Panzertüren.

In Sachen Sicherheit auf Mallorca sollte man sich auch bewusst vor Taschendiebstahl schützen. Die Nationalpolizei rät Urlaubern, vor allem in der Hochsaison auf die eigenen Wertgegenstände zu achten. Dieser Artikel erklärt, wie man sich in dieser Hinsicht im Hotel, am Strand, an Sehenswürdigkeiten, im Bus, am Parkplatz und am Flughafen am besten verhält.