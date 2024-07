Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon ist nicht nur das Bargeld, sondern auch Bankkarten, der Pass oder Personalausweis oder das Handy weg. Schneller als man glauben mag, kann man im Mallorca-Urlaub Opfer von Taschendieben werden – das kostet vor allem viele Nerven. Auf der Insel lauert die Gefahr vor allem zur Hauptreisezeit fast an jeder Ecke und auch die Nationalpolizei in Palma de Mallorca warnt von Diebesbanden. MM verrät, wie Sie sich am besten vor Diebstahl schützen können.

Im Hotel

Wichtige Dokumente wie Pässe und Personalausweise, aber auch hochwertiger Schmuck sollten im Safe des Hotelzimmers verstaut werden. Auch große Mengen an Bargeld sind im Tresor besser aufgehoben als im Portemonnaie, das man immer bei sich trägt. Es ist ratsam, auch im Hotelzimmer nichts herumliegen zu lassen.

Am Strand

Wer sich eine Liege samt Sonnenschirm mietet, kann den im Schirm integrierten Safe benutzen. Er ist einfach zu handhaben und mit einem Code geschützt, den man selber einrichtet. Auf einschlägigen Internetportalen und in vielen Shops vor Ort gibt es aber auch wasserfeste Beutel oder Bauchtaschen, mit denen man das Handy und andere Wertgegenstände schützen und mit ins Wasser nehmen kann.

Aufpassen sollte man grundsätzlich an jedem Strand der Insel, insbesondere an den touristisch erschlossenen und dicht bevölkerten, wie etwa der Playa de Palma oder an den Stadtstränden der Inselhauptstadt. Aber auch in anderen Gegenden: Im bei deutschen Urlaubern beliebten Ferienort Cala Millor im Osten der Insel sind am vergangenen Wochenende zwei Diebinnen festgenommen worden, die mehrere Urlauber an Stränden beklaut hatten. Sie hatten es auf Handys, Bargeld und andere Wertgegenstände abgesehen.

An Sehenswürdigkeiten

Staunend steht man vor der prächtigen Kathedrale von Palma de Mallorca oder macht Fotos vom "Roten Blitz" – und stellt danach fest: Die Handtasche ist weg. Das kann vor allem in der Hochsaison öfter passieren. Überall, wo viele Menschen – vorzugsweise Urlauber – zusammenkommen, finden sich in der Regel auch Taschendiebe. Hier berichtet eine deusche Touristin, wie sie im Urlaub auf der Insel gleich zweimal geklaut worden ist.

An solchen Hotspots sollte man besonders vorsichtig sein. Dazu gehört, die Tasche dicht am Körper zu tragen und Reißverschlüsse immer geschlossen zu haben. Das Portemonnaie sollte beispielsweise nicht im vorderen, leicht zugänglichen Fach verstaut sein. Ebenso wenig gehört das Handy in die hintere Hosentasche, sondern lieber an ein Band um den Hals. Auch die Nationalpolizei in Palma de Mallorca rät: "Lassen Sie sich nicht von Trickbetrügern ablenken und lassen Sie Ihre Wertsachen nie aus den Augen!"

Immer wieder kommt es vor, dass sich Taschendiebe als Urlauber tarnen. Sie kleiden und verhalten sich wie Touristen und tummeln sich zum Beispiel im beliebten Urlauberort Sóller. Im Juni gelang es Anwohnern, eine Gruppe von Kriminellen in Aktion zu filmen – hier gelangen Sie zum Video. Nach Aussagen der Lokalpolizei von Sóller als auch der Nationalpolizei von Palma de Mallorca handelt es sich bei den meisten Verdächtigen um Rumänen, die geschickt in Menschenmengen agieren und vor allem Urlauber beklauen. Die Banden reisen eigens für ihre kriminellen Machenschaften im Sommer nach Mallorca oder auf die Nachbarinseln.

Im Bus

Im dichten Gedränge der öffentlichen Busse haben Taschendiebe oft ein leichtes Spiel. So konnte die Nationalpolizei in Palma im Februar zwei Verdächtige festnehmen, die mehr als 30 Mal in Stadtbussen in der Inselhauptstadt zugeschlagen hatten. Wer beispielsweise mit den EMT-Bussen der Linien 25, 35 oder 4 unterwegs ist, die vor allem von vielen Urlaubern genutzt werden, sollte besonders vorsichtig sein. Gleiches gilt auch für die Tib-Busse, die in Richtung Sóller oder von und zum Flughafen unterwegs sind.

Am Parkplatz

An einigen Buchten treiben Kriminelle ihr Unwesen und brechen geparkte Autos auf. Passiert ist das beispielsweise schon an der Dreifingerbucht Portals Vells. Wertgegenstände sollten deshalb nicht im Wagen gelassen werden, vor allem nicht, wenn es sich um einen Mietwagen handelt.

Am Flughafen

Koffer, Rucksäcke und Taschen sollten nie aus den Augen gelassen werden. Besondere Vorsicht gilt an der Sicherheitskontrolle. Immer wieder erreichen die MM-Redaktion Berichte von Urlaubern, denen um ein Haar Hochwertiges in der Sicherheitsschleuse abhandengekommen wäre. Auch in Mallorca-Gruppen bei Facebook erzählen Reisende von ähnlichen Vorkommnissen. Demnach scheinen vor allem Luxusuhren, Goldschmuck und Laptops gefährdete Objekte zu sein, auf die man besonders achten sollte.

Grundsätzlich sollte jeder Diebstahl auf Mallorca zur Anzeige gebracht werden. Sie können sich an jede Polizeidienststelle der Insel wenden, in Palma de Mallorca ist die Policia Nacional zuständig.