Der Inselrat von Mallorca hat eine Strafe von fast einer Million Euro an die Besitzer eines Gebäudes in Palma de Mallorca vergeben, dessen zwölf Wohnräume illegalerweise für die touristische Vermietung genutzt wurden. Der Inselrat informierte konkret über zwölf Sanktionen in Höhe von jeweils 80.000 Euro. Das Gebäude wurde untersucht durch das Personal der Tourismusabteilung des Inselrats.

Der Tourismusrat, José Marcial Rodríguez, zeigte seine Zufriedenheit mit dem Vorgehen der Inspektoren und erklärte, "die große Mehrheit macht die Dinge auf unserer Insel gut." Ebenfalls wollte der Funktionär Wert legen auf die Arbeit der Inspektoren des Inselrats, indem er betonte, dass diese Ergebnisse "die Frucht guter Arbeit im Zentrum der Abteilung" sind, die "gewissenhaft alle administrativen Prozesse erfüllt hat".

Auf der anderen Seite erinnerte der Rat daran, welche Summen, um solchen Situationen wie der jüngsten vorzubeugen, von denen aufgerufen werden, die Immobilien frei kommerzialisieren. Das Spektrum, das die Tourismusverordnung in dieser Hinsicht regelt, bewegt sich zwischen 40.000 Euro und 400.000 Euro. Ebenfalls stellte der Inselrat klar, dass er entschieden hatte, die Kriterien, die die Höhe der entsprechenden Summen festlegen, zu versteifen. Das Minimum, das bisher galt, wird sich bis 80.000 Euro pro Wohnraum verdoppeln.