Niedriglöhne und dennoch extrem hohe Mieten: So wollen Makler die akute Wohnungskrise auf Mallorca lösen

Spitzenmakler sind zusammengekommen, um herauszufinden, wie der besonders in Palma grassierenden Wohnungsnot ein für alle mal beizukommen. Unter der Moderation von Hans Lenz, dem Präsidenten des "Abini"-Verbandes, legten mehrere Experten und hochrangige Beamte der Branche ihre Standpunkte dar und schlugen mögliche Lösungen vor.

José Francisco Reynés, Generaldirektor für Wohnungsbau und Architektur der Balearen-Regierung, stellte die Hauptprobleme vor, die die Wohnungskrise in der Region verschärfen: die Auswirkungen des Tourismus und die Gentrifizierung. Reynés präsentierte auch eine detaillierte Analyse und die Pläne der Regierung zur Entschärfung dieser Situation, die einen Notfallplan und den Bau von etwa 7000 neuen Wohnungen in der ersten Phase umfassen.

Luis Alfonso de León, Präsident des offiziellen Verbandes der Vermessungsingenieure und technischen Architekten Mallorcas, wies seinerseits darauf hin, dass der Zugang zu Wohnraum, sowohl in Form von Eigentum als auch in Form von Mietwohnungen, derzeit nicht möglich ist. "Siebenundfünfzig Prozent der Arbeitnehmer in Spanien verdienen weniger als 1000 Euro. Was können wir auf Mallorca für 350 Euro mieten?", sagte De León und wies auf das Missverhältnis zwischen den Einkommen der Bürger und den Marktpreisen hin.

Auch Hans Lenz trug seine Sichtweise bei, indem er betonte, dass "die Wohnsituation das größte Problem auf den Inseln ist", und plädierte für echte Lösungen jenseits des "Medienlärms". Er schlug vor, Zuschüsse zu gewähren, damit junge Menschen sparen, Zugang zu Wohneigentum erhalten und in der Zukunft größere Immobilien erwerben können. Lenz hob auch die Wohnungspolitik hervor, die die Regierung im Bereich der Vermietung umsetzt: "Den Vermietern mit der Formel der sicheren Miete Garantien zu geben, dass sie wissen, dass sie bezahlt werden und auch, dass der Mieter eine Reduzierung des Mietpreises haben wird, ist nicht das einzige Rezept, aber es wird die Spannungen lindern".

Die Debatte wurde lebhafter, als De León die Möglichkeit ansprach, ländliche Flächen zu bebauen, um das Angebot an Wohnraum zu erhöhen. Bernat Nadal, Dekan der Offiziellen Architektenkammer der Balearen, lehnte diese Idee entschieden ab und erklärte: "Wir dürfen nicht noch mehr ländliche Flächen verbrauchen, das ist eine Debatte, die überwunden werden muss. Nadal fügte hinzu, dass man sich in Geduld üben müsse, um das Wohnungsproblem zu lösen, denn er schätzt, dass es mehr als 20 Jahre dauern wird, bis es gelöst ist."

Die Debatte endete mit einem kritischen Beitrag von Luis Martín, dem Präsidenten des Verbands der Immobilienentwickler der Balearen, der den Politikern vorwarf, in den letzten 15 Jahren nicht sorgfältig genug gehandelt zu haben, um die Wohnungskrise zu lösen. Diese Debatte, in der alle Teilnehmer die Behörden aufforderten, das Wohnungswesen von jeglicher politischer Ideologie zu trennen, unterstreicht die Dringlichkeit, tragfähige Lösungen für den Zugang zu Wohnraum auf den Balearen zu finden, eine Frage, die das Leben der Bewohner stark beeinflusst und die die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure erfordert.