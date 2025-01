Laut dem Immobilienportal Idealista haben sich die Preise für Luxusimmobilien auf Mallorca und dem spanischen Festland in den letzten Jahren massiv gesteigert. Häuser, die für mehr als eine Million Euro gelistet sind, machen den Großteil des Angebots aus. Besonders auffällig: Über 20 Prozent der Luxusimmobilien auf dem Markt werden für mehr als drei Millionen Euro angeboten.

Drei Regionen auf der Insel – Costa de los Pinos, Port d’Andratx und Cala Murada – verzeichnen die höchste ausländische Nachfrage in ganz Spanien, wie eine aktuelle Studie des Immobilienportals Idealista zeigt. Mit fast 70 Prozent ausländischen Interessenten dominieren diese Orte den Markt für den Erwerb von exklusiven Liegenschaften.

Luxus auch auf dem Festland heiß begehrt

Während Mallorca die Spitzenposition hält, gibt es auch auf dem spanischen Festland Gebiete mit hoher ausländischer Nachfrage. In der Strandgegend Oltamar-Cucarres in Calpe liegt der Anteil ausländischer Interessenten für Luxusimmobilien bei 66,3 Prozent, in Elviria-Cabopino in Marbella bei 66,2 Prozent und in Santa Margarida in Girona bei 66 Prozent. Diese Regionen locken mit Häusern, deren Preise jenseits von 1,5 Millionen Euro liegen.

Balearen dominieren die Top-Listen

Von den 30 Gebieten Spaniens mit über 60 Prozent ausländischer Nachfrage liegen 14 auf den Balearen. Neben den oben genannten Luxus-Hotspots auf Mallorca gehören auch Ibiza und kleinere Orte auf Mallorca wie Cala Pi-Vallgornera oder Es Camp de Mar zu den bevorzugten Zielen der internationalen Käuferschaft.