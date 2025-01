Auf Mallorca werden fast nur noch Luxus-Mehrfamilienhäuser gebaut. Das teilte die technische Architektenkammer "COAAT" der Insel am Donnerstag mit. Überhaupt sei der Bau solcher Gebäude seit dem Jahr 2019 um nicht weniger als 39 Prozent eingebrochen, und zwar von 1601 auf 978. Das sind 600 Bauten weniger.

Die Zahl der Einfamilienhäuser ist dagegen den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum deutlich angestiegen. Und dies sogar so sehr, das die absolut jener Gebäude die der Mehrfamilienhäuser in den vergangenen zwei Jahren deutlich überstieg.

Der Chef der "COAAT", Luis Alfonso de León, sagte, dass Mehrfamilienhäuser für Normalverdiener gar nicht mehr gebaut würden. Er schlug vor, jungen Leuten den Zugang zu ländlichem Grund ("suelo rústico") zu erleichtern. Die öffentliche Hand müsse Gebäude im Wert von 270.000 Euro pro Einheit errichten. es gebe 30.000 Wohnungen zu wneig auf Mallorca.

Das Ungleichgewicht zwischen wenigen Mehrfamilienhäusern und vielen Einfamilienhäusern ist den Angaben zufolge in den Orten Manacor, Marratxí, Calvià, Ses Salines und Felanitx am größten. Andersherum sieht die Sache in palma, Capdepera und Santanyí aus.