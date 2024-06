Hochkarätige internationale Rock- und Popstars in einem exklusiven Format und Ambiente auf Mallorca – das ist das Konzept einer neuen Konzertreihe: die Palma Concert Series. Die Künstler der ersten Ausgabe: Tom Jones, Anastacia, James Blut und die Simple Minds. Für ihre Auftritte wird das Open-Air-Gelände Son Fusteret eigens Areal mit Boutique-Charakter gestaltet wird, mit limitierten Plätzen für ein Publikum von 4000 Personen, nummerierten Sitzplätzen, einer Gold- und Silberzone und einem erhöhten VIP-Premium-Bereich. Die Zielgruppe der Veranstaltungsreihe definiert der Geschäftsführer des Konzertveranstalters Trui, Miki Jaume, so: „Wir richten uns an ein Publikum der oberen Mittelschicht, das dem Kaliber dieser Künstler und dem exklusiven Format entspricht.”

Die Band Simple Minds eröffnen am Mittwoch, 17. Juli, die erste Ausgabe der Palma Concert Sries in Son Fusteret.

Der Countdown läuft, der Startschuss fällt am Mittwoch, 17. Juli, mit den Simple Minds. Die schottische Gruppe um den Sänger Jim Kerr und den Gitarristen Charlie Burchill brach 1978 an den Ufern des Punks auf und wurde von der New Wave ganz nach oben getragen. Zwischen 1984 und 1992 platzierte die Band aus Glasgow fünf Alben sowie die Singles „Don’t You (Forget About Me)” und „Belfast Child” auf Platz 1 der Charts. Ihr erfolgreichstes Album „Street Fighting Years” erreichte auch in Deutschland und der Schweiz den Spitzenplatz, in der Bundesrepublik hielt er sich dort ganze 32 Wochen.

Bis heute haben die Simple Minds über 60 Millionen Tonträger verkauft. Damit passen sie bestens in das Konzept der Palma Concert Series, die Miki Jaume folgendermaßen beschreibt: ein hochwertiger Konzertzyklus mit legendären, weltweit bekannten Künstlern für ein Publikum der oberen Mittelklasse, bei dem ausländische Konzertbesucher, Residenten wie Touristen, eine bedeutende Rolle spielen. „Palma Concert Series ist entstanden, damit die Leute bei bestimmten Songs ein Gänsehautgefühl bekommen, weil sie sich an besondere Momente ihres Lebens erinnern.”

Der Songwriter und Sänger James Blunt wird am Dienstag, 23. Juli, das Publikum in Son Fusteret mit seinen Balladen begeistern.

Für die Gänsehaut sollen bei der ersten Ausgabe der Konzertreihe auch der englische Songwriter James Blunt und die walisische Pop-Röhre Tom Jones sorgen. Blunt, Sänger von gefühlvollen Balladen, wird am Dienstag, 23. Juli, in Son Fusteret auf der Bühne stehen. 2005 wurde er durch den Song „You’re Beautiful” weltweit bekannt. Darüber hinaus hatte er viele weitere Erfolge mit Songs wie „ Goodbye My Lover”, „1973” und zuletzt „Beside You”. Obwohl Bunt seit langem auf Ibiza heimisch ist, tritt er nun zum ersten Mal auf Mallorca auf.

Blick auf Bühne und Publikumsbereich der Palma Concert Series in Son Fusteret.

Tom Jones war dagegen schon einmal 2017 auf der Insel zu Gast. Mit seiner Stimme machte er Songs wie „It's Not Unusual”, „Sex Bomb”, „She’s a Lady” und „Delilah” zu Welthits und sich zur lebenden Legende. Obwohl bereits 83 Jahre alt, zeigen sein diesjähriger Tour-Plan und jüngste Konzertaufnahmen: Der Mann ist immer noch fit wie ein – Tiger! Am 30. Juli wird er dies in Son Fusteret unter Beweis stellen.

Die US-amerikanische Popsängerin Anastacia setzt am 6. August den Schlusspunkt der ersten Ausgabe der Palma Concert Series in Son Fusteret.

Anastacia ist die Vierte im Bunde: Der internationale Popstar wird am Dienstag, 6. August, den Schlusspunkt der ersten Ausgabe der Palma Concert Series setzen. Obwohl US-Amerikanerin, ist die Sängerin vor allem im deutschsprachigen Raum und in Großbritannien erfolgreich. In Deutschland landete ihr erstes Album „Not That Kind” im Jahr 2000 auf Platz zwei der Charts, die nächsten beiden Produktionen „Freak of Nature” (2001) und „Anastacia” (2004) kletterten sogar ganz an die Spitze. Seither war die vielfach ausgezeichnete Sängerin trotz zweier Krebsbehandlungen nie wirklich abgemeldet. Ihre Alben „Resurrection” aus dem Jahr 2014 und „Our Songs”, das letztes Jahr erschien und auf dem sie Hits deutscher Musiker auf Englisch singt, rangierten auf Platz 5 und 2 der Charts.

Palma Concert Series in Son Fusteret: Blick vom VIP-Premium-Bereich auf die Bühne.

Neben den potenten Top Acts werden bei der Palma Concert Series örtliche Talente im Vorprogramm auftreten. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von Trui mit dem Unternehmens Baleariclife, das sich auf die Konzeption und Planung von Premium-Events spezialisiert. Die Opening Acts sind am 17. Juli der Geiger, Pianist, DJ, Komponist und Produzent Alan Álvarez, am 23. Juli das Trio der Popsängerin und Komponistin Meli Calviello, am 30. Juli die Popsängerin Roberta Fauteck und am 6. August heizt die Band The Strickets das Publikum mit einem Mix aus Funk, Rock, Bossa und Pop an.

Die Konzerttickets können bei palmaconcertseries.com erworben werden. Der Preis beginnt bei 65 Euro und reicht bis 1500 Euro für Gruppen von sechs Personen im VIP-Premium-Bereich.