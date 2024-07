Die Spanische Biennale für Architektur und Städtebau, BEAU, kommt erstmals nach Palma. Am Donnerstag, 4. Juli, wird um 19 Uhr im Sitz des balearischen Architektenkammer im Carrer de la Portella 14 die Wanderausstellung „Me-dio Pla-zo” eröffnet.

Sie war zuvor bereits in Sevilla, Zaragoza und A Coruña zu sehen. Hinter dem Titel steht die Idee der Architektur als eine Transformation in der Zeit, was auch den Einfluss von Baukunst auf die Umwelt beinhaltet.

Die Arbeiten der 20 Preisträger der diesjährigen Biennale, die zum 16. Mal stattfindet, werden in sogenannten „Zeitkästen” präsentiert. Diese kompakten und leicht zu transportierenden Strukturen beherbergen zwei sich ergänzende Halbkugeln: die eine beschreibt das auszustellende Projekt mit aktuellen Plänen und Bildern, die andere enthält eine Sammlung von Objekten, Schriften, früheren Versionen und anderen Dokumenten, die von den prämierten Architekturbüros beigesteuert wurden.

Die Ausstellung läuft bis 6. September. Die BEAU wird von Spaniens Ministerium für Wohnungsbau, dem Dachverband der Architektenkammern und der Stiftung Arquia veranstaltet.