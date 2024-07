Kaum ist das Mallorca Live Festival vorbei, da stehen seine Macher schon wieder in den Startlöchern. Diesen Donnerstag, 11. Juli, begann im Antiguo Aquapark bei Magaluf die zweite Ausgabe des Sommerfestivals Es Jardí. Bis zum 31. August gibt es jeden Donnerstag, Freitag und Samstag Musik, Kultur und Gastronomie. Wenngleich mit dem britischen Trip-Hop-Duo Morcheeba und der US-amerikanischen Indieband !!! (Chk Chk Chk) zwei internationale Gruppen aus dem angelsächsischen Raum dabei sind, stehen spanische und lateinamerikanische Bands und Künstler im Mittelpunkt des Geschehens.

Los geht es am 11. Juli mit der „Children of the 80‘s Opening Party”. Special Guest ist die legendäre spanische Poprock-Gruppe Nacha Pop, die 1978 gegründet wurde und trotz zweimaliger Auflösung immer wieder den Weg zurück auf die Bühne gefunden hat. Nur einen Tag später steht der kolumbianische Sänger Carlos Vives auf der Bühne. 18 Latin Grammys, zwei Grammys und mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger sagen eigentlich alles über den Musiker, der mit seinem Mix aus kolumbianischer Folklore, Pop und Rock den Status eines Stars erlangt hat. Am 13. Juli tritt die argentinische Alternative-Rock-Band Babasonics bei Es Jardí auf.

Mit „Mucho Mambo” und den besten DJs der Insel wird am Donnerstag, 18. Juli, das nächste Wochenende eingeläutet, das am 19. Juli die Flamenco- und Popsängerin India Martínez sowie am 20. Juli Reggaeton und Rap mit Arcángel y Gente de Zona auf dem Programm stehen hat.

Die dritte Runde eröffnet am Donnerstag, 25. Juli das britische Trip-Hop-Duo Morcheeba, gefolgt von dem Djane-Duo Mëstiza, das mit seinem Projekt „Sacro” einen Mix aus Flamenco und elektronischer Musik präsentiert. Rozalén, eine der herausragendsten Stimmen des spanischen Pop, setzt am 26. Juli das Krönchen auf.

Im August geht es weiter mit den bekannten Namen, darunter Amaral (9.8.), Viva Suecia (15.8.), Oreja de Van Gogh (17.8.) und Carlos Baute (23.8.). Am 31. August schließt sich der Kreis mit einer „Children of the 80’s Closing Party”.

Alle Informationen und Tickets gibt es bei esjardimallorca.com . Der Basispreis der Karten beträgt je nach Event zwischen 18 und 55 Euro. (mb)