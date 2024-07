Die Simple Minds – eine Band, die einfach nicht aufhören will, ihr Publikum mit ihrer Musik zu verzaubern. Just dies wird sie am Mittwoch, 17. Juli, auf Mallorca tun und auf dem im Boutique-Stil hergerichteten Freilichtgelände Son Fusteret die erste Ausgabe der Palma Concert Series eröffnen. Es ist das erste von vier Konzerten der neuen Veranstaltungsreihe. Das Konzept dieser Events: legendäre internationale Rock- und Popstars nach Mallorca bringen und sie in einem exklusiven Format und Ambiente präsentieren.

Gegründet im Jahr 1978 in Schottland, sind die Simple Minds seit über 40 Jahren eine feste Größe in der Musikszene. Angeführt von Frontmann Jim Kerr, der mit seiner markanten Stimme und charismatischen Bühnenpräsenz das Herz vieler Fans erobert hat, haben sie zahlreiche Hits geschrieben, die zu Klassikern geworden sind.

Ihre Musik kann man wohl am besten als eine Mischung aus New Wave, Post-Punk und Rock bezeichnen. Mit treibenden Rhythmen, eingängigen Melodien und poetischen Texten haben die Simple Minds einen unverkennbaren Sound geschaffen, der sie von anderen Bands abhebt. Allein zwischen 1984 und 1992 platzierte die Band aus Glasgow fünf Alben und obendrein die Singles „Don’t You (Forget About Me)” und „Belfast Child” auf Platz 1 der Charts. Ihr erfolgreichstes Album „Street Fighting Years” aus dem Jahr 1989 erreichte auch in Deutschland und der Schweiz den Spitzenplatz und brachte den Simple Minds den prestigeträchtigen BRIT Award ein.

Solche Hits haben es an sich, dass sie auch noch Jahre später in den Köpfen und Herzen vieler Menschen präsent sind. Und das ist durchaus im Sinne von Miki Jaume, dem Geschäftsführer des Musikveranstalters Trui. „Die Palma Concert Series ist entstanden, damit die Leute bei bestimmten Songs ein Gänsehautgefühl bekommen, weil sie sich an besondere Momente ihres Lebens erinnern”, sagt er.

Die Simple Minds sind jedoch nicht nur für ihre eingängigen Hits bekannt, sondern auch für ihre beeindruckenden Live-Shows. Mit energiegeladenen Auftritten vor begeisterten Fans haben sie sich einen Namen als eine der besten Live-Bands überhaupt gemacht. Jim Kerrs charismatische Bühnenpräsenz, gepaart mit der musikalischen Exzellenz der Bandmitglieder, macht jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Apropos Bandmitglieder: Über die Jahre hat die Besetzung der Bands mehrfach gewechselt. Ausnahme: Der harte Kern, der aus Kerr und Gitarrist Charlie Burchill besteht.

Aber auch abseits der Bühne sorgen die Simple Minds immer wieder für Schlagzeilen, und zwar für positive. So nehmen sie immer mal wieder an Benefizkonzerten teil, unterstützen Aktionen für bedürftige Menschen und haben sich auch ihrer alten Schule erinnert und ihr einen Flügel gespendet. Was auch zeigt, dass die Band trotz aller Erfolge und Anerkennung bodenständig geblieben ist und nie den Bezug zu ihren Fans verloren hat. „Ohne ihre Unterstützung wären wir nicht dort, wo wir heute sind”, meinte Kerr einmal, und ähnlich klingt es bei Burchill, wenn er sagt, dass die Leidenschaft der Fans die Band motiviere. „Ihre Leidenschaft für unsere Musik motiviert uns, immer unser Bestes zu geben.”

Das Event beginnt um 20 Uhr, als Opening-Act wird der Geiger, Pianist, DJ, Komponist und Produzent Alan Álvarez auftreten. Tickets von 64,80 bis 270 Euro sind bei sonfusteret.janto.es erhältlich. Die weiteren Events der Palma Concert Series: Am Dienstag, 23. Juli tritt Songwriter James Blunt (You’re Beautiful”, „Beside You”) in Son Fusteret auf, eine Woche später, am 30. Juli, ist dort der Sänger Tom Jones („Sexbomb”, „Delilah”) zu Gast, und am Dienstag, 6. August, setzt Popstar Anastacia („Freak of Nature”, „Anastacia”) den Schlusspunkt des Festivals.

Im Vorprogramm der Stars werden zudem örtliche Talente ihr Können präsentieren. Die Opening Acts sind am 17. Juli der Geiger, Pianist, DJ, Komponist und Produzent Alan Álvarez, am 23. Juli das Trio der Popsängerin und Komponistin Meli Calviello, am 30. Juli die Popsängerin Roberta Fauteck und am 6. August heizt die Band The Strickets das Publikum mit einem Mix aus Funk, Rock, Bossa und Pop an.