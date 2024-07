Der große Sommer-Treff für die Freunde der Verlagsgruppe Serra, zu der auch MM gehört, steht vor der Tür: Am Samstag, 20. Juli, findet zum elften Mal die Benefiz-Veranstaltung „Concert de la Lluna a les vinyes“ statt. Der Ort für das „Mondscheinkonzert im Weinfeld” könnte nicht besser gewählt sein. Auf dem Außengelände der Bodegas Macià Batle in Santa Maria de Camí reichen die Weinstöcke tatsächlich quasi bis zur Bühne. Auch der Zeitpunkt stimmt: Das Event findet nur einen Tag vor Vollmond statt.

Das „Mondscheinkonzert“ erfreut sich bei Mallorquinern wie Deutschen großer Beliebtheit. Dafür sorgt zum einen ein musikalisch hochkarätiges Programm, gestaltet vom Sinfonieorchester der Balearen unter der Leitung von Pablo Mielgo. Auf dem Programm steht eine Hommage an den Filmkomponisten John Williams, mit bekannten Melodien aus Filmen wie „Superman”, „Harry Potter”, „Schindlers Liste”, „E.T.”, „Indiana Jones”, „Jurassic Park” und „Star Wars”. Als Solist tritt der Violinist Smerald Spahiu auf, der Konzertmeister der Sinfoniker ist.

Hervorragender Gastgeber: Macià-Batle-Geschäftsführer Ramón Servalls.

Dass das Orchester nunmehr zum achten Mal beim Mondscheinkonzert dabei ist, hat zwei Gründe. „Die Atmosphäre des Orts und mit dem Publikum ist ganz besonders. Das Orchester liebt dieses Konzert”, so Mielgo gegenüber MM. Der zweite Grund: Wie die Bodegas Macià Batle fühlt sich auch das Orchester der mallorquinischen Gesellschaft und dem solidarischen Handeln verpflichtet. In diesem Fall dem Handeln der Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància, die als Organisator des Konzerts auftritt.

Das „Concert de la Lluna a les Vinyes” ist eine der wichtigsten Wohltätigkeitsveranstaltungen der gemeinnützigen Vereinigung. Diese unterstützt seit 1996 Projekte sowohl auf Mallorca als auch in der so genannten Dritten Welt, die sich der Betreuung und von Kindern widmen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Indem die Konzertbesucher also diese klingende Sommernacht genießen, tragen sie automatisch dazu bei, dass diese Kinder auf eine bessere Zukunft hoffen können.

Neben der musikalischen steht die gesellschaftliche Komponente des Events im Vordergrund. Am Rande der Weinreben trifft man sich, lernt man sich kennen, genießt man einen schönen Abend, selbst wenn das Bedürfnis nach Unterhaltungen mitunter ein wenig mit dem Zuhören kollidieren sollte. Und wie es sich für ein Sommerfest gehört, ist auch für das Wohl des Gaumens gesorgt.

Im Laufe des Abends werden typische Inselprodukte wie Sobrasada, Cocarrois und Empanadas verkostet, ebenso traditionelles mallorquinisches Gebäck, Ensaimada, und menorquinischer Käse, auch die bekannten Quely-Kekse aus Inca und Eis von Sa Fàbrica de Gelats in Sóller – und natürlich die erlesenen Weine des Gastgebers Macià Batle. Die Verzehrbons sind im Eintritt von 40 Euro im Vorverkauf und 45 Euro an der Abendkasse inbegriffen.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr, der Einlass ist ab 20.30 Uhr. Karten gibt es beim Abonnenten-Club von „Ultima Hora“ in Palma, Inca und Manacor, beim Kundenservice der Kaufhäuser El Corte Inglés und beim Inselradio in Palma sowie bei Macià Batle in Santa Maria del Camí.