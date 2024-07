Die Galería de Arte Minkner in Santa Ponça lädt diesen Freitag, 19. Juli, zur Vernissage. In den Räumlicheiten in der Avinguda del Rei Jaume I. Nr. 109 präsentiert sie Werke der Malerin Elena Gatti und des Bildhauers Gerd Ganser

Elena Gatti, die 1950 in Argentinien geboren wurde, lebt seit Ende der 1980er Jahre auf Mallorca. Ihre Bilder erzählen von Ankunft und Abschied, sagt die Künstlerin. In ihren abstrakten Bildern, die gleichzeitig auch etwas figurativ sind, tauchen Formen auf, verschwinden wieder und regen die Fantasie des Betrachters an. Gattis Werke muten wie Blicke in ihre Seele an: leidenschaftlich und melancholisch, lebendig und konzentriert zugleich, Synthesen von Herz und Verstand. Seit Jahren ist Gatti auf internationalen Kunstmessen präsent und hat eine internationale Sammlergemeinde, insbesondere auf dem spanischen Festland, in Argentinien und in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zeitgleich stellt die Galerie neue Skulpturen von Gerd Ganser vor. Der deutsche Bildhauer lebt seit mehr als 25 Jahren auf Mallorca. Der Kunstwissenschaftler Dieter Bergemann schrieb über seine Werke: „Die Objekte des Künstlers basieren auf Gefundenem, nicht auf Erfundenem." Seine Materialien findet Ganser an Stränden, am Wegesrand oder auch auf dem Schrottplatz. Er erweckt sie zu einem neuen, fantasievollen Leben. Diese Werke beziehen sich stets auf die Natur und die Zeit. Die Vernissage findet von 19 bis 22 Uhr statt. Beide Künstler sind anwesend.