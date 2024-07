Ihre Musik, die voller Lebensfreude und Enthusiasmus sprüht, überdauerte Generationen und ist am Wochenende live auf Mallorca zu hören: Sister Sledge tritt am Sonntagabend bei der elften Edition des Port Adriano Music Festival auf. Die Band, die mit ihrem Hit "We are Family" von 1979 weltweit Bekanntheit erlangt hat, gab der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Daily Bulletin" vor ihrem Auftritt am Wochenende ein Interview.

Die Sängerin der Soul- und Funk-Band, Debbie Sledge, sagte: "Unser Geheimnis? Nun, wir haben eigentlich keins. Wir sind in Philadelphia aufgewachsen und waren von so vielen großartigen Musikern umgeben. Meine Großmutter Viola war Opernsängerin und hat uns unterrichtet. Meine Mutter hat gesungen, genauso wie mein Onkel, meine Tante und die ganze Familie." "Ich denke demnach, es war ein sehr wichtiger Teil des Lebens, denn wir haben immer gesungen und tun es immer noch in der Kirche. Es war das wunderbarste familiäre Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, und es hat auf unsere Kinder abgefärbt, was wirklich schön ist. Eigentlich ein Segen Gottes. Jetzt ist meine Tochter auch Teil der Gruppe. " Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Port Adriano (@portadriano) Über die musikalischen Anfänge der Musik-Band, sagte die Künstlerin: "Als wir erst einmal loslegten, ging es Schlag auf Schlag. Unser Wunsch, unser Schicksal, wenn man so will, war es, einfach großartige Musik zu produzieren und aufzuführen, und die Songs haben sich als zeitlos erwiesen. Bei uns dreht sich alles um Freude, Freude, Glück, Liebe und Spaß, und das wollen wir durch unsere Musik und vor allem auf der Bühne rüberbringen. Man muss Spaß an dem haben, was man tut, und das haben wir". Der Einlass ist am Sonntag, 28. Juli, um 20 Uhr, wobei das Konzert um 22 Uhr beginnt. Karten sind online über www.portadrianomusic.es erhältlich oder vor Ort im Hafenbüro in Port Adriano zu kaufen.