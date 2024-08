Die Messlatte lag hoch am Sonntagabend beim Cap Rocat Festival, auf dem Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky und Mikhail Pletnev das Niveau nahezu olympisch erhoben hatten. Lisette Oropesa nahm die Herausforderung jedoch gerne an ...

Dieser Sonntagabend markierte den Schlussakkord der diesjährigen Ausgabe, bei der die besten Stimmen der Welt auf den Balearen zu Gast waren. Ein Abend, der musikalisch dem luxuriösen Rahmen des Hotels Cap Rocat in nichts nachstand, einer spektakulären Enklave militärischen Ursprungs, die sich heute einer Gegenwart von raffinierter Schönheit und erstklassiger kultureller Aktivität erfreut.

Lisette Oropesa.

Die beeindruckende Kulisse, mit den Klippen auf der einen und der spektakulären Architektur auf der anderen Seite, verlangte nach einem musikalischen Angebot von gleicher Qualität – und das wurde geliefert. Das Symphonieorchester der Balearen eröffnete den Abend mit viel Energie und Freude, um seinen Chefdirigenten, Pablo Mielgo, wieder willkommen zu heißen, der den Taktstock übernahm, nachdem der Italiener Marco Armiliato am Freitag dirigiert hatte.

Es war das Vorspiel zu dem Moment, als die Protagonistin des Abends, eine der gefragtesten Sopranistinnen der Welt, die Bühne betrat und bewies, warum ihr Terminkalender so voll ist. Lisette Oropesa verblüffte das Publikum mit einem abwechslungsreichen Repertoire, in dem Meisterwerke von Größen wie Donizetti, Verdi, Bellini und Rossini zu hören waren. Ihre Stimme vereinte die Weichheit von Samt und die angenehme Frische einer Sommerbrise.

Bereits am Freitag war das Festival eröffnet worden, und das mit zwei außergewöhnlichen Stimmen als Protagonisten: dem renommierten Tenor Jonas Kaufmann und der nicht weniger bekannten Sondra Radvanovsky, dirigiert von Armiliato und unterstützt vom Symphinieorchester der Balearen und dem Festivalchor unter der Leitung von Joan Company.

Mikhail Pletnev.

Am Samstag dann nahm der Pianist Mikhali Pletnev musikalisch Bezug uf das Erbe des polnischen Komponisten Fréderic Chopin in einem intimen und denkwürdigen Konzert im Rahmen des Cap Rocat Festivals im gleichnamigen majestätischen Hotel. Lisette Oropesa war am Sonntag dann der krönende Abschluss eines unschlagbaren Abschieds, der die Traumtage eines Zyklus beendete, der in die Zukunft blickt. Die Termine für die nächste Ausgabe stehen bereits fest (1. bis 3. August 2025), und die Nachfrage wird zweifellos hoch sein. Es gibt allen Grund zur Zuversicht, denn das Cap Rocat Festival befindet sich auf einer stetig aufsteigenden Skala.